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施振榮：淨零碳排交通工具是趨勢 掌握矽島生態鏈機會

中央社／ 台北28日電

國研院科政中心執行的「創新創業激勵計畫」，今天舉行2024年第1梯次決選暨頒獎典禮，計畫榮譽教務長施振榮表示，創業就是滾雪球，並找到正確的時機；他指出淨零碳排交通工具是未來趨勢，台灣應該掌握矽島生態鏈的機會。

國科會指導、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心（國研院科政中心）執行的「創新創業激勵計畫」（From IP to IPO Program），今天舉行2024年第1梯次決選暨頒獎典禮，施振榮親自出席。

施振榮致詞時指出，創業就是滾雪球，最重要的不是技術、團隊和資金，而是掌握正確的時機（timing）。

施振榮透露，目前正在進行2個計畫，分別是電動物流車和淨零碳排的船，2個計畫都醞釀10年以上，最近因為時機到了，在淨零碳排的大趨勢下，加上新的典範轉移，希望台灣以高科技島和創新島為基礎，走向國際。

施振榮強調，淨零碳排交通工具是未來趨勢，台灣應該掌握矽島生態鏈的機會。

自2013年以來，國研院科政中心推動「創新創業激勵計畫」超過10年，致力發掘與培育具有競爭力的新創團隊與青年人才。

2024年第1梯次決選暨頒獎典禮，由「台大水質智慧檢測團隊」、「不璃不棄」、「針疝美」3組團隊獲「創業傑出獎」，並獲得企業贊助新台幣100萬元創業基金。

國研院指出，創新創業激勵計畫是學研技術擴散的重要平台，透過為期6個月的培訓機制，協助學研團隊擴展創新技術影響力。

國研院科政中心主任林博文表示，創新創業激勵計畫已培育超過908組新創團隊，成立545家公司，並帶動民間投入超過98億元的創業資金，實為早期學研新創與民間產業的最佳橋梁。

國研院補充，此計畫深耕各領域專業師資，並協助鏈結科學園區及國內外業師，在培訓期間為學研新創提供早期商業化最重要的3大基礎定位，分別是專利布局、財務評估和獲利模式精準化等輔導。

國科會期許，學研新創團隊從創業初始，便以全球視野和創新精神，面對數位化轉型的浪潮，善用前瞻科技及跨域資源，解決全球性問題，推動台灣永續成長。

創業 施振榮

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