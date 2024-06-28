經濟部推東創計畫 助花東產業智慧創新提升產值

經濟部在花蓮成立東部產業技術服務中心，15年輔導在地2700家次，今天宣布將擴大推動「東創計畫」，投入更高經費，發展智慧農業、低碳製造及科技觀光等，助花東產業智慧升級。

東部產業技術服務中心今天舉行15週年成果展，展出過去輔導的東部特色產品，協助特色工藝、深層海水、農特產品等在地產業轉型及升級，推廣超過1500項產品。

經濟部將擴大推動「東創計畫」，預估未來4年將投入新台幣5億元以上經費，2029年提升東部產業產值40億元。經濟部產業技術司長邱求慧指出，經費提高到過往的2倍，未來會加強智慧科技創新，繁榮東部產業發展。

邱求慧指出，東創計畫以AI及低碳科技為主軸，協助東部地區發展智慧農漁、低碳製造及科技觀光三大領域，助花東產業智慧升級，強化東部農漁養殖品質，提升產品競爭力等。

此外，因應403強震觀光人數銳減，經濟部與國內2大知名運動社群平台合作，推出「漫步縱谷愛在花東」活動，將花東輔導特色店家串聯，規劃10條安全健行路線及自行車路線，完成指定任務可獲得禮品，鼓勵民眾回花東觀光。

藝人雷艾美說，花東步調慢，適合忙碌的人們來放輕鬆，享受大自然；知名運動Youtuber一輪說，曾單車環島過2圈，很喜歡花蓮及台東路線，有山、有海及稻田景色，且道路寬敞，騎乘過程很舒服。

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