經濟部「東創計畫」15年成果豐碩 力推產業智慧創新
經濟部28日舉辦東部產業技術服務中心15週年成果展暨「漫遊縱谷 愛在花東」記者會。15年來，經濟部東部產業技術服務中心累積技術輔導諮詢服務超過2,700家次，推廣1,500項以上的東部特色產品。同時，經濟部也宣布擴大推動「東創計畫」，以AI與低碳科技為主軸，發展智慧農漁、低碳製造、科技觀光等三大領域，助花東6級產業智慧升級，預估未來4年將投入5億元以上經費，並於118年達到提升東部產業產值40億元。
在今年花東經歷強震後，觀光人數銳減之際，經濟部也召集旗下法人機構及社群平台，包括工研院、石資中心、金屬中心、紡織所、H2U健行筆記、Velodash飛騎等，將輔導的花東特色商家，串連成10條步道及10條騎乘路線，民眾還能進一步體驗如泥火山豆腐、有機山苦瓜等輔導成果，期望透過此活動鼓勵全臺民眾震後回到花蓮觀光，享受花東之美。
經濟部產業技術司司長邱求慧表示，景色秀麗的花東一直是臺灣最美麗的後花園，經濟部於15年前成立東部產業技術服務中心，協助特色工藝、深層海水、農特產品等在地產業轉型與升級，包括助力偏鄉青年投入木工技藝，相關作品獲得今年德國iF設計獎的肯定；協助探索水產科技公司進行深層海水淨化養殖，並規劃與日本丸紅公司合作開發生食等級的鱘龍魚產品。
為擴大花東在地創新能量，經濟部進一步推動「東創計畫」，以AI及低碳科技為主軸，協助東部地區發展智慧農漁、低碳製造、科技觀光等三大領域，全面帶動花東6級產業智慧升級。同時今年4月發生花蓮大地震，對花東地區造成巨大影響，為加速在地產業振興，經濟部與國內兩大運動社群合作，精選20條橫跨花蓮與臺東的完善步道與自行車路線，邀請民眾同遊花東。
行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義表示，這次花蓮地震，有人說是太魯閣要修生養息，經濟部也在震後挹注很多資源來協助花東復甦。而院長有指示，中央各部會的相關座談、會議及旅遊，都鼓勵到花東舉辦，相信有中央地方的支持，花蓮很快會再重新站立起來。
花蓮縣政府行政暨研考處處長吳昆儒表示，有人說大破壞就是大創新，展望未來10年花蓮一定要跟國際鏈結，感謝技術司支持縣府加入MIT REAP 計畫，未來由工研院協助，並串連石資中心、東華大學等，這2年將以永續、循環經濟、綠能作為產業發展大方向，發展種綠藻、大生活大健康，以日本福岡在2019年加入MIT REAP 計畫為例，透過醫療發展成功導入6萬人口進入福岡，串連世界級人口，未來花蓮也將透過此計畫，借重國際資源投入，並串連在地業者與團隊，發展為產業模式提升轉型。
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