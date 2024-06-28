防止房東亂收電費 內政部修定型化契約7月中旬上路

內政部28日指出，為促進租屋電費計收合理公平及資訊透明，修訂租屋定型化契約，5月16日報行政院核定，今日經行政院消費者保護會審議通過，收到行政院核定函後，預計7月中旬正式上路。

內政部先前就已公布要著手研擬「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」租屋電費相關規定，該草案已於5月16日報行政院核定，今日經行政院消費者保護會審議通過，內政部將於收到行政院核定函後，盡速辦理公告作業，預計於7月中旬正式上路。

內政部說明，這次修正租屋電費新制重點，在租屋電費計收部分，房東計收電費標準，每度不得超過電費單的「當期每度平均電價」或「當期電費總額」；在租屋電費資訊部分，增訂房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電公司申辦查詢有關電費資訊。

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