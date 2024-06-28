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楊志清：推AI產業化 產創條例10之1拚立院下會期送審

中央社／ 台北28日電

新任經濟部產業發展署長楊志清今天表示，他將傳承產發署勇於任事的精神文化，未來以數位化、低碳化雙軸推動轉型，落實AI產業化，也規劃延長產創條例第10條之1，並納入AI和淨零低碳設備，目標立法院下會期送入審議。

經濟部產業發展署今天舉辦新任署長布達宣誓暨交接典禮，甫升任經濟部常務次長連錦漳出席致詞表示，楊志清是老工業局出身，可以傳承產發署刻骨耐勞的精神，尤其承受業務繁重、外界批評聲音等，盼未來與產發署員工一起打團體戰，為產業解決問題。

楊志清致詞表示，「親愛的工業局夥伴，謝謝你們，我來了」，工業局的文化是勇於任事，要幫產業界服務，去年產發署隨經濟部組改，他接棒後會繼續傳承產發署精神。

楊志清表示，台灣以世界作為市場，必須緊盯國際趨勢、作出調整，他也提出3項重點工作目標。首先，將持續推動數位化、低碳化雙軸轉型，疫後條例推行至今已有一段時間，產業轉型根本是數位化，能替各行各業在未來引進AI應用奠定基礎，未來也將持續推廣AI產業普及和應用。

第2，將繼續與產業界、公協會溝通和努力，由於業界反映需求，目前已規劃延長產創條例第10條之1，除了原有的5G、資安等項目，也規劃納入AI和淨零低碳設備，也將與財政部溝通、說明，盼在穩定就業的同時，發揮帶動經濟成長的效果，預計下會期送立法院審議。

第3，強化供應鏈鏈結。楊志清表示，國際供應鏈和國內中小企業可以串結、連結，台灣有眾多中堅企業，可以跨域連結，包括台灣ICT、自行車和汽車零組件等產業，石化、工具機產業則可以和半導體產業等合作，將繼續推動跨業結合。

在推動AI產業化方面，楊志清會後受訪說明，經濟部之前已推動人工智慧學校，協助產業累積數據、AI分檢和辨別等應用實例，隨著生成式AI爆發，可以提供業界文案生成，透過AI加值、微調訓練，可以協助市場行銷，特別是傳統產業人力配置比較不足，導入AI應用可以發揮得更好。

楊志清表示，將透過教育訓練方式，協助產業學習生成式AI，再導入公司內部應用，在市場行銷、人力配置等方面可發揮成效，各行各業也都應該要了解生成式AI帶來的好處和便利，藉此提升產業競爭力。

AI 工業局 經濟部

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