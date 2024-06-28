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112年接單國內生產比創11年新高 中國占比探新低

中央社／ 台北28日電

經濟部統計處今天公布「外銷訂單海外生產實況調查」，受惠AI需求擴增，112年外銷訂單國內生產比率達49.1%，為102年以來、11年新高；另在供應鏈分散布局趨勢下，中國大陸生產比率探新低，東協生產比率則續創新高。

經濟部統計處今天公布「外銷訂單海外生產實況調查」，共調查2826家，回收樣本2795家，回表率98.9%。

調查結果顯示，112年外銷訂單中，以國內生產比率占49.1%最高，較前一年上升0.3個百分點，為102年以來新高。統計處指出，主因高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求擴增，IC設計、伺服器、筆電及網通產品廠商擴大國內生產比重，拉高整體接單國內生產比率。

其次，在中國大陸及香港生產占37.8%，較111年下降0.9個百分點，為有調查新低；東協占7.0%排第3，較111年上升1.2個百分點，續創新高，則是因美中紛爭、地緣政治風險等因素持續牽動全球供應鏈重組，東協成為台商海外布局的重要生產基地，其中以越南生產占2.6%最大。

進一步觀察112年外銷訂單生產方式，以「自行生產（含交付子公司或關係企業生產）」占81.7%最高，較上年下降0.6個百分點，其次為「委託他廠代工生產」占9.7%，較上年提高0.1個百分點，「向他廠購買產品」則占8.5%，較上年提高0.4個百分點。

統計處表示，原因是筆電、晶圓代工、印刷電路板等廠商接單減少，拉低自行生產比重，加上以向他廠購買為主的晶片通路商接單增加，提高整體向他廠購買比重。

攤開調查回收樣本，112年有海外生產廠商798家、占28.6%，其海外生產原因以「配合客戶要求」占53.4%續居首位，較111年上升3.3個百分點，其次為「生產成本低廉」占45.7%，較111年下降4.0個百分點，相較於99年最高達73.2%更是明顯減少，顯見生產成本低廉誘因已明顯降低。

統計處指出，各外銷業者主要競爭對手，以面臨國內同業者占50.4%最多，較111年下降1.5個百分點，其次為陸系企業占25.1%，較111年上升2.7個百分點，歐美系企業、日韓系企業分居第3及第4。

就主要貨品類別觀察，各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手，其中以資訊通信產品占比達70.2%最高，電子產品亦逾5成以國內業者為主要競爭對手；此外，各貨品視陸系企業為競爭對手占比均較前一年上升。

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