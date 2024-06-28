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國土署：租金補貼已核定54萬戶 包租代管媒合11萬戶

中央社／ 台北28日電

內政部國土管理署今天表示，租金補貼從去年7月受理申請至今年5月底止，已核定54萬戶；社宅包租代管從民國106年開辦至5月底止，已累計媒合11.1萬戶，總計超過65萬戶。

國土署透過新聞稿指出，中央為照顧各年齡層租屋民眾的居住需求，今年持續推動租金補貼及社宅包租代管政策，給予居住支持與協助。未來在「百萬租屋家庭支持計畫」政策目標下，將持續推動相關政策，提供適宜的居住選項供民眾選擇。

國土署說明，租金補貼支持18歲以上到39歲青年族群，共有28.4萬戶，在社宅包租代管部分也協助超過4.5萬戶，中央政策大量協助青年居住需求，總受益戶數近33萬。

國土署表示，現階段就租金補貼及社宅包租代管的核撥與媒合成果，青年族群受惠比例分別為總核定戶數52%、媒合率逾41%，可明顯看出對青年及年輕家庭實質減輕居住負擔。

國土署提到，除照顧青年族群外，考量國內社會人口結構改變並邁入高齡社會，政府全方位照顧年長者的居住需求及積極解決老年人租屋歧視，已透過租金補貼加碼，以及在社宅包租代管4.0計畫中放寬「長者得跨縣市換居」及「私宅換公宅服務」等規定，提升長者換居意願並提供租屋媒合協助。

國土署強調，目前65歲以上現領有租金補貼的長者共核定4.7萬戶、約8%；社宅包租代管部分，累計媒合有1.4萬餘戶、媒合率近13%，政府從減輕長者租金負擔到租屋協助都有考量，讓長輩能有安心居住處所。

國土署表示，推動住宅政策就是一種社會投資，從目前執行的各項政策成果來看，實質幫助逾半青年族群與長者居住需求。未來將持續推動直接興建社宅、租金補貼及社宅包租代管等多元居住協助，並與地方政府及國家住都中心合作，精進各項住宅政策，滿足全齡的居住需求。

社宅 租金補貼 青年

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