下半年電價是否調漲？ 卓榮泰：會考量物價穩定
夏季來臨，台灣也進入用電高峰期，攸關民生物價的電價下半年是否要調整也成為外界矚目焦點，行政院長卓榮泰28日指出，電價是由電價費率審議會處理，他不能越權，但會考慮物價穩定、民生需求、產業需要，努力維持各項穩定。
卓榮泰今日赴立法院報告施政方針繼續質詢。會中，國民黨立委賴士葆質詢時提到台電虧損問題，賴表示，台電虧損累積3,826億元，經濟部長郭智輝稱台電不要政府補貼，企業經營自負盈虧，價值2,800多億核四資產怎麼處理？如今確定不要核四，核四變負資產，累積虧損6,000多億。
對此，卓榮泰回應，郭智輝是用企業經營精神，希望能讓台電好好經營，可以朝向自主發展，但是台電有政策目標，做很多政策補貼，政府撥補是應該的。
賴士葆再追問，是否能承諾今年電價不再漲？卓榮泰說，電價是由電價費率審議會處理，他不能越權，以免大家質疑行政院長在主導電價審議委員會。
不過，卓榮泰也提到，今年電價已經漲過一次，會考量到民間需求、物價穩定跟產業需要，「我們有努力的目標」，也希望包括立委在內大家一起讓台電體質能夠更好。
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