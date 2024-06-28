住商型自動需量反應遭疑缺電 台電說了與缺電的距離

台電日前在官網公告推出「住商自動需量反應示範方案」，自7月至11月試辦，時間剛好就從核三廠1號機除役開始，被質疑電力不足，需要靠調配能力發功因應，因此向小用電戶徵電，遭諷是「住宅區自動斷電方案」。台電發言人副總蔡志孟說，大家誤解了，台電的電力是充裕的，但不能因此而不節能，「跟缺電的距離比較遠」。

蔡志孟表示，住商型的自動需量反應，美國及日本早有實施，由用戶自願選擇，執行時達到用電抑低成效就會提供電費扣減，包括基本費扣減48元及節省電量扣減每度10元，跟缺電離得比較遠。全球的減碳目標是2050淨零，現在智慧電網及智慧家電普及，搭配智慧電表AMI裝設普及後，要設法讓大小用電戶都能自主管理用電情形，有助於節能。

蔡志孟強調，台電的供電是充裕的，但不能因此而不節能，因為電力資源有限，住商自動需量反應方案並沒有強迫用戶，但家裡的冷氣可以改送風，雖然舒適度可能會下降，但不會沒有電可用，除了搭配方案的電器外，用戶其他用電都不會受到影響。

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