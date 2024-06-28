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爭取AI大咖設廠 但電廠不要來？台電：有規畫增建電廠

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
爭取AI設廠，但拒絕電廠合理嗎？圖／聯合報系資料照片
爭取AI設廠，但拒絕電廠合理嗎？圖／聯合報系資料照片

國內不少縣市爭取國際大廠落腳投資，大家都想爭取AI設廠，但卻排斥電廠設置，行政院長卓榮泰28日受訪時表示，希望各界支持國家電力開發，台電發言人副總蔡志孟也表示，電廠選址不容易，希望縣市政府支持。

正在美國率團訪問的經濟部長郭智輝，日前受訪時表示，台灣約有9個縣市在爭取輝達與超微投資，大家都要AI投資，但沒有人要做電廠，核電、太陽能、風力、火力等，都沒有人歡迎，台灣人很奇怪，各種發電都沒人要。

郭智輝說，建一座電廠需要6年，下一波AI大爆發是2025年至2028年，之後再一波高峰就是2030年以後，如果國際大廠很喜歡來台投資設廠，就要設法滿足他們對電力的需求，由於電力需求大，這些公司也會考慮自設電廠。

蔡志孟28日表示，目前台電有在規劃在不同地區增建電廠，電廠選址比較不容易，在特定地點選址後，希望縣市政府能支持，目前看到每個縣市政府都歡迎AI研發中心，資料處理中心來設廠，但不能只要廠商來，卻不提供相關電力基礎設備。

卓榮泰要求經濟部負起更多責任，讓開發中的電廠能如期上路，按照電力開發計畫執行，讓人民有安全穩定的電力，也對產業提出最大保證。蔡志孟表示，行政院是希望可以把餅做大，水電都能充分提供，電力的部分台電也會配合。

AI 電廠

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