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AI算力中心散熱仰賴冷卻水 水利署：所需用水無虞

中央社／ 台北28日電
水利署長賴建信。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影
水利署長賴建信。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影

供水穩定攸關未來AI產業發展，水利署長賴建信指出，AI產業用水主要用在算力中心伺服器散熱，冷卻水除可循環使用，水質要求也不像一般飲用水那麼高，目前評估AI發展所需用水量無虞。

賴建信今天接受自由電子報「官我什麼事」專訪，暢談AI供水需求、水利建設推動等議題。

AI發展需要有穩定供水，賴建信表示，台灣所有城市現階段用水都是供給大於需求，目前評估AI產業所需用水，主要應用在資料處理和算力中心的伺服器，而冷卻水質不但可循環使用，水質要求也不像飲用水那麼高，以目前AI發展來看「不用擔心」，但水利署也會持續「多找水」，提升備援能力。

2021年台灣面臨百年大旱時，桃竹幹管將石門水庫的水源送往新竹科學園區，支援科技產業用水，「一條水管救世界」令人驚艷。賴建信表示，隨著氣候變遷等極端事件越趨頻繁，旱澇交替、降雨不均的情況加劇，全國都需要類似設施，強化水源調度能力，曾文、南化水庫聯通管最近將展開「南水北調」工作，以解決降雨、蓄水不均問題。

「多找水」方面，他指出，澎湖的七美海淡廠6月初已完工，吉貝海淡廠也將在7月完工，中部的鳥嘴潭人工湖則預計在今年10月全面完工，除供給南投用水外，也可藉由人工湖用水取代地下水；隨著這些工程陸續完成，民眾將可對水資源供給更加放心。

此外，目前正值汛期，經常有午後雷陣雨，賴建信表示，傳統方式是要靠村里長Line群組回報，後改連接全台9000多個路口監視器，借助AI人工智慧進行影像辨識，即可確認淹水範圍、深度。

AI 伺服器 南化水庫

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