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中油穩油價機制續啟動 下週汽柴油估調降1及2角

中央社／ 台北28日電

以色列與黎巴嫩真主黨戰情升溫，加上標普全球公布美國6月採購經理人指數（PMI）初值創高，國際油價走高。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估7月1日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.1、0.2元。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29元，95無鉛汽油每公升30.5元，98無鉛汽油每公升32.5元，超級柴油每公升為26.4元。

根據中油浮動油價公式，累算至6月27日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶85.35美元，較上週84.65美元上漲0.7美元；新台幣兌美元匯率為32.481元，較上週32.367元貶值0.114元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲3.3元，柴油每公升調漲4.7元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估7月1日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調降0.1、0.2元。

國際油價 新台幣

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