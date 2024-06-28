經長郭智輝訪問矽谷 促企業將高階人才引進台灣

經濟部長郭智輝今天在矽谷表示，將向有意在台灣設立研發中心的企業清楚傳達理念，希望企業赴台投資的同時，也能引進世界各地優秀工程師到台灣，確保台灣在AI應用領域取得充分人才。

郭智輝率團參加美國商務部主辦的「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA Investment Summit），結束後抵達矽谷。這是他接任經濟部長後首度出訪。

他今天在台灣新創論壇現場表示，希望能夠與日前宣布加碼投資台灣的廠商見面，尋求更深層合作的機會，特別在共同擴充人才方面能有更長遠的規劃。

台北國際電腦展（COMPUTEX）前後期間，包括人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等企業都表達將規劃在台設立研發中心。

郭智輝表示，許多公司希望把研發中心設在台灣，不過台灣工程師數量有限，他要向企業清楚傳達理念，讓世界各地工程師加入台灣共同研發。舉例而言，假使企業在台灣需要1000名工程師，就要從世界各地找來500名工程師。

他預估，到2040年台灣會需要50萬名高階和AI應用領域相關人才，花10幾年時間應該能夠達成目標，矽谷擁有眾多優秀人才，因此這次到矽谷一項重要目的，就是和各企業執行長和創辦人溝通，確保台灣能夠「取得充分人才」。

他強調，台灣在AI晶片製造上已占有一席之地，未來若朝AI應用領域進一步發展，讓台灣能成為一個AI智慧之島，將確保未來20年在世界上的高度競爭力。

郭智輝上任後積極推動「境外關內」和「境內關外」，他說，兩者都與「境外」相關，台灣也面臨到少子化的問題，希望促成美國各地年輕人到台灣接受教育，結合台灣實務基礎和美國研發創新強項，未來能夠更快速接軌市場。

他今天也鼓勵台灣年輕創業者積極創新，期望通過每年的「選擇美國」投資高峰會，激發更多創意，把握AI時代先機，讓台灣在全球科技領域繼續發光。

談到華府行，郭智輝表示見到美方官員，充分表達政府的施政理念。另外，避免雙重課稅法案在美國參議院等待審議，他表示，這次就推動盡速完成立法上，達成重要任務。

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