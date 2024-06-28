發展國際醫療 遠東醫電與台中榮總簽署合作備忘錄

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技與臺中榮民總醫院舉行國際醫療合作簽約儀式，雙方將合作提供科技業海外員工健康一條龍服務、擴大僑務委員會i僑卡之僑胞健康服務，及推動海外醫院智慧醫療交流與會診等三大主軸。遠東醫電與中榮希望藉此為國人海外工作及在台外籍員工的醫療保障盡一份心力，並將台灣智慧醫療的實力推廣至國際。

根據行政院主計總處2023年底統計資料顯示，2022年國人（具有我國戶籍者）赴海外工作人數達47萬人，隨著疫情干擾因素下降，赴海外工作人數轉為增加。觀察當前科技業為因應全球佈局分散的考量，海外員工將有增無減。為保障海外員工的健康，遠東醫電與中榮將攜手合作與國內科技公司為海外台籍員工及在台外籍員工提供健康一條龍服務。

此外，為因應僑委會i僑卡照顧僑胞健康的政策，遠東醫電與中榮加入服務陣容，未來將協助提供醫療健檢服務，並共同推動海外醫院智慧醫療交流與會診，亦為此次簽約合作的目的。遠東醫電運用其軟硬整合能力，協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療服務平台，目前已陸續在歐洲、美國、馬來西亞、越南和印尼相繼落地，該公司計劃未來將持續拓展至新加坡、泰國、菲律賓等東協國家。

遠東醫電董事長鄧俊男表示，遠東醫電布局智慧醫療領域多年，深知智慧醫療服務的使用者是醫師和病人，研發和製造端則在科技業，兩造須緊密合作，才能研發合乎需求的產品。

鄧俊男指出，遠東醫電與微軟（Microsoft）、伊雲谷等雲端服務大廠策略聯盟，共同建置整合相關科技，包括AI、自動化管理、數據、金融科技等；也和海內外醫院緊密鏈結，除了此次新增的中榮外，先前已與海內外將近20間醫學中心等級院所簽訂合作備忘錄，包括台北慈濟醫院、花蓮慈濟醫院、高雄長庚紀念醫院、印尼慈濟醫院、馬來西亞班台醫院集團等，皆為遠東醫電的合作醫療院所，共同為照護國人健康而努力。

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