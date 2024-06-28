快訊

博愛座爭議落幕？衛福部預告修法改稱優先席、放寬適用對象

Apple Watch 10「歷代螢幕史上最大」 渲染圖曝光增加3大變化

美國總統辯論首戰：川普大砲本色，與民主黨憂心的拜登老態劣勢

發展國際醫療 遠東醫電與台中榮總簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
遠東醫電董事長鄧俊男（左）與臺中榮總院長陳適安簽署合作備忘錄。（圖／遠東醫電提供）
遠東醫電董事長鄧俊男（左）與臺中榮總院長陳適安簽署合作備忘錄。（圖／遠東醫電提供）

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技與臺中榮民總醫院舉行國際醫療合作簽約儀式，雙方將合作提供科技業海外員工健康一條龍服務、擴大僑務委員會i僑卡之僑胞健康服務，及推動海外醫院智慧醫療交流與會診等三大主軸。遠東醫電與中榮希望藉此為國人海外工作及在台外籍員工的醫療保障盡一份心力，並將台灣智慧醫療的實力推廣至國際。

根據行政院主計總處2023年底統計資料顯示，2022年國人（具有我國戶籍者）赴海外工作人數達47萬人，隨著疫情干擾因素下降，赴海外工作人數轉為增加。觀察當前科技業為因應全球佈局分散的考量，海外員工將有增無減。為保障海外員工的健康，遠東醫電與中榮將攜手合作與國內科技公司為海外台籍員工及在台外籍員工提供健康一條龍服務。

此外，為因應僑委會i僑卡照顧僑胞健康的政策，遠東醫電與中榮加入服務陣容，未來將協助提供醫療健檢服務，並共同推動海外醫院智慧醫療交流與會診，亦為此次簽約合作的目的。遠東醫電運用其軟硬整合能力，協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療服務平台，目前已陸續在歐洲、美國、馬來西亞、越南和印尼相繼落地，該公司計劃未來將持續拓展至新加坡、泰國、菲律賓等東協國家。

遠東醫電董事長鄧俊男表示，遠東醫電布局智慧醫療領域多年，深知智慧醫療服務的使用者是醫師和病人，研發和製造端則在科技業，兩造須緊密合作，才能研發合乎需求的產品。

鄧俊男指出，遠東醫電與微軟（Microsoft）、伊雲谷等雲端服務大廠策略聯盟，共同建置整合相關科技，包括AI、自動化管理、數據、金融科技等；也和海內外醫院緊密鏈結，除了此次新增的中榮外，先前已與海內外將近20間醫學中心等級院所簽訂合作備忘錄，包括台北慈濟醫院、花蓮慈濟醫院、高雄長庚紀念醫院、印尼慈濟醫院、馬來西亞班台醫院集團等，皆為遠東醫電的合作醫療院所，共同為照護國人健康而努力。

慈濟 科技業 馬來西亞

延伸閱讀

華碩推智慧表 搶健康財

台灣13%成年人受糖尿病之苦…AI健康照護可控管慢性病？

經濟部力邀美敦力來臺 攜手國內業者推動智慧醫療邁向國際

癌末非絕症！陶藝界「大寶老師」4期復發治療後迎新生

相關新聞

環境部預告八項環評修正標準 今年底前上路

環境部28日預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案，其中，為求太陽光電有效管理，確保再生能...

童子賢：520後未曾與賴總統溝通核能問題

和碩（4938）董事長童子賢28日澄清，他說，自520新政府上任後，自己未曾與賴總統有「溝通」核能問題，所謂「曾討論」，...

台電對於電廠計畫有縝密計畫 卓揆盼國人能支持

經濟部長郭智輝指出，台灣各縣市都想爭取AI科技大廠落地，但卻沒有縣市願意設置電廠，對此，行政院長卓榮泰28日表示，我們一...

發展國際醫療 遠東醫電與台中榮總簽署合作備忘錄

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技與臺中榮民總醫院舉行國際醫療合作簽約儀式，雙方將合作提供科技業海外員工健康一條龍服務...

日圓狂貶究竟觸底了沒？ 匯率想回升恐得美國說了算

日圓兌美元匯率周四不但貶破160大關，更來到160.8元，已逼近下一個161的關卡，影響所及，日圓兌新台幣的匯價，也再創新低紀錄，來到0.2062，現在對很多民眾而言，是否又到了可進場買匯的「甜甜價」的價位？或是，還可以再等一下？ 對於這波日圓貶值的「底部」何在，金融業者之間有不同的看法，但有志一同的是，大家都認為「要看美國的臉色」。

5月景氣續亮黃紅燈

ＡＩ熱持續帶動國內景氣。國發會昨發布五月景氣燈號，連續第二個月亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈，判斷分數也都是卅五分。國發會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。