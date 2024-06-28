環境部預告八項環評修正標準 今年底前上路

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經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
環境部保護司長蔡孟裕。聯合報系資料照／記者彭宣雅攝影
環境部保護司長蔡孟裕。聯合報系資料照／記者彭宣雅攝影

環境部28日預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案，其中，為求太陽光電有效管理，確保再生能源開發與環境保護能兼籌並顧，並促進小水力發電、地熱發電等再生能源開發及鼓勵新興能源研究發展，因此做此修正，自今日起預告60天，將持續搜集各界意見，預計今年底即可上路。

針對此次預告重點，環境部也整理出全案八點修正重點，首先為配合2023年《礦業法》修正，環境部新訂還在認定標準實施前已核定礦業用地，未曾實施環評且面積大於2公頃者，應補辦環評的規定，並建立既存礦場已達原核定開採總量或高程，如欲於原核定礦業用地內繼續實施採礦工程，應重新申請核定礦業用地機制，因此調整刪除「礦業權展限」應辦環評規定。

第二，調整砍伐林木免實施環評的標的，以「經林業主管機關公告之永續經營人工林」取代「平地之人工造林」；第三，增訂小水力發電符合「引水點下游水量每秒2立方公尺以上」、「發電後尾水放回原地面水體」，並經目的事業主管機關審核確認者免實施環評規定。

第四，增訂太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區的農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上應實施環評規定。第五，增訂地熱發電位於部分環境敏感區位，設置裝置容量1萬瓩以上、或面積2公頃以上應實施環評規定；另調整位於一般區域應實施環評規模至裝置容量五萬瓩以上。

第六，增訂屋內型變電所邊界與國民中小學（含編定用地）、醫院邊界之直線距離50公尺以上者，免實施環評規定；第七，增訂經目的事業主管機關核准之試驗性計畫免實施環評規定；第八，增訂海拔高度1,500公尺以上，採小規模納骨牆型式設置骨灰（骸）存放設施，經原住民族主管機關及目的事業主管機關同意者免實施環評規定。

環境部環境保護司長蔡孟裕補充，針對太陽光電部分，未來只要是在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上者，或是面積15公頃以上者都應該要實施環評，且為了避免有人刻意分割避免環評情形，更增定鄰近用地面積合併或累積計算的規定。

至於新興能源部分，蔡孟裕說，雖目前的法規是為了要鼓勵新興能源的研究發展，所以能免除環評，不過這也僅限於還還在試驗計劃階段者，如果要進入到商轉就需要回歸到發電設施相關的環評規定，且今天預告的是一個法規命令也可以隨時做滾動是修正。

太陽光電 環評 礦業法

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