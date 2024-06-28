台電對於電廠計畫有縝密計畫 卓揆盼國人能支持
經濟部長郭智輝指出，台灣各縣市都想爭取AI科技大廠落地，但卻沒有縣市願意設置電廠，對此，行政院長卓榮泰28日表示，我們一方面在進到高科技的時代，也一方面在改善自己的生活品質，很重要的，也請大家能夠支持整個國家電力的開發。台電也有縝密計畫，盼能讓人民每天能夠有安全、穩定供電的生活，同時也對產業提出最大的保證。
卓榮泰今日赴立法院施政方針報告及備詢，會前接受媒體採訪時被問及有關郭智輝最近說到的電廠問題。
卓榮泰表示，他很希望國人同胞，我們一方面在進到高科技的時代，也一方面在改善自己的生活品質，很重要的，也請大家能夠支持整個國家電力的開發。台電有縝密的計畫，我們會在工程的進行上，給予最大的監督跟管理，也希望經濟部負起更多的責任，讓所有的開發中的電廠能夠如期的上路，那麼一切照電力的開發計畫，讓人民每天能夠有安全、穩定供電的生活，同時也對產業提出最大的保證。
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