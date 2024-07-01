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多頭風向球！00757零股成交值稱霸海外ETF

文／ 郭耿瑞

圖／shutterstock
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ChatGPT在2022年底橫空出世，為2023年開啟AI元年的劃時代新浪潮，美股科技巨頭更成為引領全球資本市場強漲的先行指標，搭上AI題材的海外股票型ETF最直接受惠。零股交易被視為「多頭風向球」，今年資本市場一路看回不回，零股族鎖定每次漲多修正，抓準時機勇於進場，零股交易也跟著衝高。據CMoney統計今年以來，61檔海外股票型ETF，零股成交金額已經衝出35.7億元，第一名的統一FANG+（00757）共成交8.5億元，整體占比近四分之一。

據CMoney統計今年以來至6/25，零股成交金額前十大的海外股票型ETF，總成交值已近26億元。其中，00757 從AI元年以來，剽悍大漲161.05%，績效搶眼。投資專家表示，00757在今年初登上海外股票ETF股王後，更一路拉開與其他ETF距離，由於00757僅有十檔成分股且都是各產業龍頭，吸引零股族展現「螞蟻雄兵」之力，力拱00757零股成交金額以8.5億元領先群雄。

統一投信表示，美國最新的數據顯示通膨重回下行趨勢，奠定了寬鬆貨幣政策，市場對經濟前景信心增強。下半年在Fed預防性降息的立場明確、景氣溫和擴張、企業獲利持續上修，疊加美國選舉年多有政策利多，市場氛圍有利股市發展。AI大浪潮可望驅動長線多頭行情，逢拉回都可透過零股分批撿便宜，投資人不要貿然預設底部，以免錯過進場時機。

接下來將迎來7月的美股財報公布期，AI、半導體巨頭營運看俏，長線產業趨勢核心依舊在AI產業，選股要抓緊趨勢向上標的。今年以來科技股雖然漲多，但在AI應用遍地開花的趨勢帶動下，企業獲利頻頻上修。因獲利亦明顯增加，就評價來看股價並未過高。且未來降息亦有利科技股評價提升，市場流動性增加也可望引爆資金浪潮，為多頭增添柴火，行情欲小不易，短線高檔震盪正是逢低布局的好買點。

零股成交金額前十大海外股票型ETF

資料來源：CMoney，截至2024/6/25。
資料來源：CMoney，截至2024/6/25。

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