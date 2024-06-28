經部發布三項人事 產業發展署長、中小及新創企業署長、經濟部主祕異動

經濟部昨（27）日發布最新人事，產業發展署長由現任經濟部主秘楊志清升任；中小及新創企業署長由現任國際貿易署副署長李冠志升任；經濟部主祕由綜合規劃司長莊銘池升任。上述人事案皆已經行政院核定。

原中小及新創企業署長何晉滄在520後升任為經濟部政次，行政院核定，其遺缺由李冠志升任。

李冠志是台大三民主義研究所碩士、國際企業學商學研究所博士，曾派駐美國、瑞士、澳洲及印度等。2017年7月起擔任國際貿易局副局長，也督導台灣與日本、立陶宛、印度等國辦理各項經貿會議、貿易推廣工作及簽定雙邊投資協定。

另外，原產發署長連錦漳6月25日升任經濟部常次，遺缺由楊志清升任。楊志清曾任工業局（產發署前身）副局長，熟稔產發署業務他是國立台灣科技大學管理研究所碩士，歷任原工業局組長、主秘、副局長等職，督導推動產業淨零、數位轉型及推動半導體供應鏈在地化，並於疫情期間完成口罩國家隊任務。

至於經濟部主祕職缺，由莊銘池升任。莊銘池是台大環境工程研究所博士，歷任能源局組長、經濟部參事等職務，督辦國家能源發展策略規劃及經濟部溫室氣體減量業務，具跨域整合經驗。

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