行政院核定明年行事曆 六波連假、春節放九天
人事總處昨（27）日公布，行政院已核定2025年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中三日以上連假共六個，包含春節、和平紀念日、清明節、端午節、中秋節、國慶日等。
人事總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」規定，農曆除夕前一日為上班日者，調整該上班日為放假日，除特殊情形外，以於次一周的星期六補上班為原則；明年農曆除夕前一日為1月27日，適逢周一，調整為放假日，於2月8日周六補班。兒童節及民族掃墓節（清明節）無須調整。
人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員放假，原則上比照辦理；軍人放假屬國防部主管權責，應依國防部規定辦理。
各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。民間企業人員放假涉應依勞動部規定辦理。
依據行政院核定的辦公日曆表，總放假日數115日，其中三日以上連續假期（併同例假日）有六個，分別為農曆春節假期（九日）、和平紀念日（三日）、清明節（四日）、端午節（三日）、中秋節（三日）及國慶日（三日）等。
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