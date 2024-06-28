AI發威 景氣再亮黃紅燈…外貿、金融、勞動市場等穩健復甦

AI持續發威，國發會昨（27）日發布5月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，與4月持平，亮出今年第二顆代表景氣「趨熱」的黃紅燈。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，景氣復甦力道逐步變得更強，出口的不均衡復甦現象也稍微改善。無論外貿、金融、信心以及勞動市場復甦狀況，皆相當穩健。

景氣對策信號燈號變化

不過，吳明蕙提到，牽動國內景氣復甦，國際經濟情勢可說是重要因子。但美國第1季經濟成長率下修，特別是消費面不如預期，歐洲經濟成長也低緩，日本通膨率已超過2%，加上多個主要經濟體領先指標或PMI指數，也不屬於穩健擴張狀況。因此必須密切關注外在情勢帶來的變化和可能產生的衝擊。

吳明蕙強調，國內經濟要持續好轉，已不是單純受到經濟面因素影響，影響因素相對複雜，除地緣政治須密切關注，還有各主要國家的貨幣政策，下半年美國大選就要到了，影響國內景氣外在因素相當多。

此外，吳明蕙表示，在「海關出口值變動率」方面逐步改善，5月燈號續呈綠燈，且已在黃紅燈下緣，由於AI和積體電路相對強勁，加上部分傳統產業出口逐步改善，出現一些正面跡象。

至於傳產出口何時才能明顯轉好？吳明蕙表示，由於部分傳產還面臨中國大陸問題，相對複雜。

觀察代表未來景氣的領先指標，5月較4月上升0.87%，累計八個月增福4.28%；5月同時指標較4月上升1.16%，續呈上升，累計14個月增幅10.42%。

國發會表示，5月景氣對策信號九項構成項目燈號均維持不變，主要受惠AI等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口亦維持綠燈，加以領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。

此外，台灣綜合研究院昨日發布下半年經濟展望，上修今年經濟成長率至3.57%；中央大學台灣經濟發展研究中心昨日公布6月消費者信心指數（CCI）為72.69點，月增0.49點，持續上升。

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