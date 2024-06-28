聽新聞
test
0:00 / 0:00
麥電延役 環團籲雲縣府拒發許可
麥寮電廠延役引發爭議，六輕汙染傷害聯合求償自救會等環團昨到雲林縣政府陳情，要求縣長張麗善拒絕燃煤發電機組操作許可證展延，阻止麥電持續製造空汙「燃煤殺人」。環團一度闖入縣府與警方爆發推擠，雲縣環保局長張喬維接下陳情書，強調縣府沒有以商業行為結束而不同意核發許可證的權限。
張麗善說，中央口口聲聲說不缺電，既已無缺電的情形，麥寮電廠就沒有延役的必要，不解為什麼沒有缺電還要花錢買電、製造空汙，浪費納稅人的錢，中央應說明能源政策，未來麥寮天然氣發電廠是否納入全國能源規畫，應盡速完成規畫並與地方政府討論，共同完成能源轉型。
六輕汙染傷害聯合求償自救會、雲林縣淺海養殖協會、雲彰等環保聯盟代表昨在縣府前拉布條、舉標語牌，批經濟部說不缺電，台電卻和麥電「偷來暗去」、黑箱作業，讓麥電繼續生產煤電，危害雲林人，令人痛心，縣府應依空汙法拒絕麥電燃煤發電機組操作許可證展延，守護縣民健康。
張喬維表示，原許可證要到二○二五年才到期，縣府沒有以商業行為結束而不同意核發許可證的權限，即使台電不再與麥電續約購電，只要符合法定條件，麥電仍可持續運作。麥電許可證依法申請展延，縣府將持續監督，若電廠一年內有三次重大違規將撤銷許可證。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 張旭嵐／限貸一次抑制亂象！新青年，購屋安了嗎？
▪ 竹北人好日子來了！緯創新總部將落成 帶旺周邊房價、逾5千工程師入駐
▪ 政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安
▪ 獨／八大行庫上繳逾5萬新青安名單 財政部將揪包租公
▪ 新青安防短炒限貸一次 專家：40年房貸寬限5年還是很香
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言