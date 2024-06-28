麥電延役 環團籲雲縣府拒發許可

麥寮電廠延役引發爭議，六輕汙染傷害聯合求償自救會等環團昨到雲林縣政府陳情，要求縣長張麗善拒絕燃煤發電機組操作許可證展延，阻止麥電持續製造空汙「燃煤殺人」。環團一度闖入縣府與警方爆發推擠，雲縣環保局長張喬維接下陳情書，強調縣府沒有以商業行為結束而不同意核發許可證的權限。

張麗善說，中央口口聲聲說不缺電，既已無缺電的情形，麥寮電廠就沒有延役的必要，不解為什麼沒有缺電還要花錢買電、製造空汙，浪費納稅人的錢，中央應說明能源政策，未來麥寮天然氣發電廠是否納入全國能源規畫，應盡速完成規畫並與地方政府討論，共同完成能源轉型。

六輕汙染傷害聯合求償自救會、雲林縣淺海養殖協會、雲彰等環保聯盟代表昨在縣府前拉布條、舉標語牌，批經濟部說不缺電，台電卻和麥電「偷來暗去」、黑箱作業，讓麥電繼續生產煤電，危害雲林人，令人痛心，縣府應依空汙法拒絕麥電燃煤發電機組操作許可證展延，守護縣民健康。

張喬維表示，原許可證要到二○二五年才到期，縣府沒有以商業行為結束而不同意核發許可證的權限，即使台電不再與麥電續約購電，只要符合法定條件，麥電仍可持續運作。麥電許可證依法申請展延，縣府將持續監督，若電廠一年內有三次重大違規將撤銷許可證。

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