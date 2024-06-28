童子賢續倡核能 憂台積丟優勢

和碩董事長童子賢近日多次建議要發展核能，昨出席今周刊論壇時，再度倡議台灣應以核能為基載電力。他表示，台灣高科技廠商在如今能源政策未定、核電無法重啟局勢下，用電遭遇瓶頸，領先優勢有挑戰，應把握技術領先優勢，在能源政策上可以比照瑞士，以核能做基載。

童子賢更在論壇簡報中，擺上環境部前部長薛富盛照片，旁邊配上大字寫著「台灣減碳的悲觀因素：官員淪為政治防衛、應付、自我陶醉」，隨後再補充表示，台灣減碳的悲觀因素也包括「只重視政治攻防，無視台灣是排碳大戶，是地球暖化幫凶」。

賴清德總統日前宣布設立國家氣候變遷對策委員會，由童子賢任副召集人。童昨表示，現在賴總統之所以允許自己持續討論、研究，應是認同有很多事務可重新進行全盤思考，再加上成立委員會，「應該也是一個全盤思考的意思」。

童子賢指出，台灣應該採三成綠能、三成核能、四成火力發電的能源配比。台積二奈米廠兩年內兌現在即，讓台灣尚有三至五年先進製程優勢，暫時領先美日韓等對手，但不應「飄飄然」對能源太樂觀。

他也回顧前總統馬英九卸任時，低碳發電百分之十九點四，但前總統蔡英文卸任時的低碳發電僅百分之十六點九，「減碳成績倒退嚕」。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，童子賢以個人產業經驗發言，總統府予以尊重。推動第二次能源轉型是賴清德重要政見，賴總統尊重能源議題的多元意見，「但並沒有總統授意童子賢談核能的事，外界不必過度解讀」。

商品推薦