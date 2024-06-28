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全台最大購物城招商 來2千家廠商

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
第一大國際開發公司董事長原島榮一說，這是台中唯一以三鐵共構大眾運輸為主體的大型商業開發案，要打造全台最大的國際級百貨購物中心。記者黃寅／攝影
第一大國際開發公司董事長原島榮一說，這是台中唯一以三鐵共構大眾運輸為主體的大型商業開發案，要打造全台最大的國際級百貨購物中心。記者黃寅／攝影

「台中高鐵娛樂購物城」取得建照執照後，開發商第一大國際開發公司昨舉辦招商說明會，吸引近兩千家廠商前往，場面熱絡。董事長原島榮一宣布，卅日將舉行動土，並希望達成二○二六年底完工開業的目標。會中公布百貨購物中心的正式名稱是「Ｄ-ＯＮＥ第一大天地」。

原島榮一致詞說，他是東京人，開發案以東京與橫濱的歷史發展為借鏡，大眾運輸帶來的便捷效應，讓橫濱各行各業得以快速發展，成為東京第二。他有信心台中與台北就如同橫濱與東京的發展關係，台中未來發展不同凡響。

他說，此案是台中唯一以大眾運輸與三鐵共構為主體的大型商業開發案，會是全台最大的國際級百貨購物中心。招商大會邀請大家到現場，就是希望讓大家親自體驗三鐵共構與商場緊鄰、出站即到達的優越地理位置和便利性。

原島榮一說，百貨購物中心結合國際五星酒店、多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，加上千變萬化的室內空間設計，「未來之城」將呈現在大家眼前。

市政府經濟發展局長張峯源到場祝賀，並表示廠商們參加說明會跟投資台中是一樣的、正確的，相信一定會事業興隆。

營運長戴蔭本說，未來經營以「滿足與陪伴」為首要目標，也就是有足夠面積可滿足各合作廠商的定位及面積需求，也能陪伴顧客擁有最佳的體驗。

劇場 東京

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