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5月景氣續亮黃紅燈
ＡＩ熱持續帶動國內景氣。國發會昨發布五月景氣燈號，連續第二個月亮出代表景氣「趨熱」的黃紅燈，判斷分數也都是卅五分。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，受惠於ＡＩ等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，而出口也維持綠燈，加上領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。
不過，吳明蕙也說，牽動國內景氣復甦，國際經濟情勢是重要因子，但美國第一季的經濟成長率遭下修，特別是消費面沒預期好，歐洲經濟成長也是低緩，日本通膨率則已超過百分之二，加上多個主要經濟體的領先指標或ＰＭＩ指數，也不屬於穩健擴張的狀況，因此必須密切關注外在情勢帶來的變化和可能產生的衝擊。
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