經濟部准台積電 增資熊本二廠、美國廠第二期逾百億美元
經濟部投審會27日通過包括台積電熊本二廠及美國第二期廠在內的4件重大投資案共105.11億美元，其中，台積電的兩件投資案共102億6200萬元。
投審會指出，台積電申請分別以52億6200萬美元及50億美元，投資日本及美國，其中，增資日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC. 用以新建12吋晶圓廠（熊本二廠），預計生產6/7奈米、12/16奈米及40奈米製程技術的產品，此為台積電首度對熊本二廠申請增資。
投資美國TSMC ARIZONA CORPORATION則是用以建置12吋晶圓廠（第二期廠），預計生產2奈米、3奈米製程技術的產品，加上先前的投資金額115億美元，累計台積電對美國廠申請投資金額達165億美元。
投審會表示，考量台積電最高階製程、研發中心及多數產能仍根留臺灣，並持續推進更新世代製程技術研發，本次增資可深化與當地供應鏈業者合作，同時網羅當地頂尖人才，充實臺灣技術儲備，長遠而言，有助於國內半導體產業持續維繫及提升國際競爭力，因此同意增資案。
另外，華新麗華公司以1億6000萬美元增資新加坡WALSIN SINGAPORE PTE. LTD.，從事經營投資控股業務，以及光寶科技以8938萬8037億美元投資日本COSEL CO., LTD. 從事經營電子設備、電力設備及配備的產銷業務，也獲得通過。
光寶科技因此投資案可間接取得大陸地區的無錫科索電子有限公司、上海科素商貿有限公司、科索（上海）電子有限公司、鵬勃思電源設備（昆山）有限公司等4家大陸事業股權。
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