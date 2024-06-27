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限電危機浮現？第1季台灣能源安全指標出爐 學者提「五大供電隱憂」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央大學管理講座教授梁啟源也針對我國的能源安全提出五大隱憂，並預期今年夜間備用容量率僅約-0.2%，將有限電危機。圖為中央大學教授梁啟源。聯合報資料照。記者林俊良／攝影
中央大學管理講座教授梁啟源也針對我國的能源安全提出五大隱憂，並預期今年夜間備用容量率僅約-0.2%，將有限電危機。圖為中央大學教授梁啟源。聯合報資料照。記者林俊良／攝影

中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布「2024年第1季台灣能源安全指標」為63.4，較2023年第4季的69.7，顯著減少6.3，且相較去年同季的66.8，則是減少3.4。同時，中央大學管理講座教授梁啟源也針對我國的能源安全提出五大隱憂，並預期今年夜間備用容量率僅約-0.2%，將有限電危機，且未來電價上漲壓力極大，更直指政府對未來綠電發展顯然過於樂觀，也呼籲非核能源政策亟待改弦更張。

梁啟源指出，國際能源價格今年第1季走跌雖可緩解能源進口成本壓力，但LNG第三接收站因藻礁保護使用日期由2024年延後2.5年。造成新增的燃氣機組即使完工也無氣可用，基礎設施風險大幅提高，不利總能源安全。

且今年隨著核三廠一號機組6月除役，但替補的大潭九號機與新七號機因無氣可用將無法在6月和8月併網，加上再生能源建置落後，預期今年夜間備用容量率僅約-0.2%，將有限電危機。

同時，梁啟源也針對我國的能源安全提出五大隱憂。梁啟源首先指出，國際能源價格雖走跌，但台電仍有近4,000億的累計虧損，未來電價上漲壓力極大。

梁啟源表示，尤其值得注意的第二大隱憂是今年第1季核電占電源配比約7%即將在兩年內全停，隨著核三廠1號機於6月除役，但計畫替補的大潭九號與七號機無法如期在6月和8月併網，且因三接延擱， 即使完工也無氣可用，加上再生能源建置落後，預估今年夜間備用容量率將為-0.2%，將有限電危機，勢將導致今年能源安全指標走低。

此外，梁啟源還提到，協和四接與台中五接環評六年未過，將分別影響2027~2029年130萬瓩的淨尖峰供電能力，和2025年130萬瓩以及2026~2029年每年260萬瓩的淨尖峰供電能力。

以及既有三座核電廠若能延役，2026~2029年備轉容量率可提高到15%以上。將有空間減少燃氣占比，並有更多時間及空間發展合適的再生能源占比，非核能源政策亟待改弦更張。

第五大隱憂，則是歷年太陽光電和風電的實際設置量占新增量（執行率）已連七年（2017-2023）落後，平均達標率僅分別為70.2%（太陽光電）、33%（風力發電），政府對未來綠電發展顯然過於樂觀。

供電 再生能源 壓力 限電

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