印度「台灣形象展」 7月首都新德里登場

印度台灣形象展將於7月8日在首都新德里登場，透過智慧製造、綠色永續、智慧城市、智慧生活及健康樂活等5大主軸，向印度市場展現台灣產業優勢，共同拓展商機。

主辦單位經濟部國際貿易署與外貿協會今天召開展前記者會宣布，2024年印度台灣形象展訂於7月8日至10日在新德里Pragati Maidan國際展場舉辦，新北市政府、台北市電腦公會與中華民國紡織業拓展會也組團參展。

這是在睽違5年後，印度台灣形象展重返新德里。去年印度台灣形象展是在商業大城孟買（Mumbai）舉辦。

展前記者會邀請印度商工總會（FICCI）、印度電子行業協會（ELCINA）等重要產業團體的代表、部分參展商及近60家媒體參加，場面盛大。

現場展出10家精選亮點台灣參展商的產品，包括新型AI電競筆電、新一代旗艦攝影機、Ares人體工學螢幕支臂、專業護具、洗護產品，及食品、飲品試吃體驗等。

貿協市場拓展處副處長鄭凱仁致詞時表示，德里是印度政治、文化中心，結合歷史內涵與現代化發展，是台灣廠商理想的投資與開啟新合作的地點。

他說，基於印度政府政策與產業趨勢，今年的形象展規劃5大主題展區，包括智慧製造、綠色永續、智慧城市、智慧生活及健康樂活，完整展示台灣最新的產業科技與解決方案。

駐印度代表處經濟組長陳郁淇介紹，台灣印度雙邊貿易額在2016年至2023年間成長64%，目前約有250家台灣廠商在印度營運，累計投資額46億美元，力積電（PSMC）與印度塔塔電子（Tata Electronics）今年3月同意合作興建印度首座12吋晶圓廠。

陳郁淇期盼台灣形象展繼續扮演媒合角色，為兩國提供企業對企業（B2B）交流平台，也為雙邊關係創造更大的動能及正面成果。

根據現場簡報，2024年印度台灣形象展將有120多家企業參展、擺設220多個攤位，預料可吸引參觀者1萬5000人次；形象展的周邊活動則有：企業產品發表會、買主媒合洽談、台日共同拓展第3國市場商務合作論壇、以及開幕和文化表演活動。

印度台灣形象展自2018年至2023年，共吸引逾700家企業參展，線上瀏覽及到場的參觀者逾16.5萬人次，促成4億多美元商機。

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