快訊

繼三峽又無預警大停電！板橋晚間11428戶一片漆黑 台電搶修曝原因

吳秀梅遭拔官！傳食藥署長改由「這號人物」出任 身分背景曝光

曾拍電影、被搜出持8.5公斤毒品　網紅宮廟主委遭聲押

印度「台灣形象展」 7月首都新德里登場

中央社／ 新德里27日專電
經濟部國際貿易署與中華民國對外貿易發展協會27日為2024年印度台灣形象展召開展前記者會，現場展出10家精選亮點台灣參展商的產品。中央社
經濟部國際貿易署與中華民國對外貿易發展協會27日為2024年印度台灣形象展召開展前記者會，現場展出10家精選亮點台灣參展商的產品。中央社

印度台灣形象展將於7月8日在首都新德里登場，透過智慧製造、綠色永續、智慧城市、智慧生活及健康樂活等5大主軸，向印度市場展現台灣產業優勢，共同拓展商機。

主辦單位經濟部國際貿易署與外貿協會今天召開展前記者會宣布，2024年印度台灣形象展訂於7月8日至10日在新德里Pragati Maidan國際展場舉辦，新北市政府、台北市電腦公會與中華民國紡織業拓展會也組團參展。

這是在睽違5年後，印度台灣形象展重返新德里。去年印度台灣形象展是在商業大城孟買（Mumbai）舉辦。

展前記者會邀請印度商工總會（FICCI）、印度電子行業協會（ELCINA）等重要產業團體的代表、部分參展商及近60家媒體參加，場面盛大。

現場展出10家精選亮點台灣參展商的產品，包括新型AI電競筆電、新一代旗艦攝影機、Ares人體工學螢幕支臂、專業護具、洗護產品，及食品、飲品試吃體驗等。

貿協市場拓展處副處長鄭凱仁致詞時表示，德里是印度政治、文化中心，結合歷史內涵與現代化發展，是台灣廠商理想的投資與開啟新合作的地點。

他說，基於印度政府政策與產業趨勢，今年的形象展規劃5大主題展區，包括智慧製造、綠色永續、智慧城市、智慧生活及健康樂活，完整展示台灣最新的產業科技與解決方案。

駐印度代表處經濟組長陳郁淇介紹，台灣印度雙邊貿易額在2016年至2023年間成長64%，目前約有250家台灣廠商在印度營運，累計投資額46億美元，力積電（PSMC）與印度塔塔電子（Tata Electronics）今年3月同意合作興建印度首座12吋晶圓廠。

陳郁淇期盼台灣形象展繼續扮演媒合角色，為兩國提供企業對企業（B2B）交流平台，也為雙邊關係創造更大的動能及正面成果。

根據現場簡報，2024年印度台灣形象展將有120多家企業參展、擺設220多個攤位，預料可吸引參觀者1萬5000人次；形象展的周邊活動則有：企業產品發表會、買主媒合洽談、台日共同拓展第3國市場商務合作論壇、以及開幕和文化表演活動。

印度台灣形象展自2018年至2023年，共吸引逾700家企業參展，線上瀏覽及到場的參觀者逾16.5萬人次，促成4億多美元商機。

印度 新德里

延伸閱讀

《2024新南向智慧財產國際研討會》疫情後專利申請量年增幅超過20% 印度如何做得到？

印度公債將納入小摩指數 可望迎接數百億美元資金流入

印度捷運「博愛座」爭議少 情侶親暱互動才容易觸法

國泰投顧年中展望：看好美歐成長股、印度股及新興債

相關新聞

經濟部最新人事！產發署由楊志清接任 李冠志升任中小及新創企業署長

經濟部27日發布最新人事。主掌產業政策的經濟部產業發展署長，由現任經濟部主秘楊志清升任，而經濟部主祕將則由經濟部綜合規劃...

經濟部准台積電 增資熊本二廠、美國廠第二期逾百億美元

經濟部投審會27日通過包括台積電熊本二廠及美國第二期廠在內的4件重大投資案共105.11億美元，其中，台積電的兩件投資案...

限電危機浮現？第1季台灣能源安全指標出爐 學者提「五大供電隱憂」

中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布「2024年第1季台灣能源安全指標」為63.4，較2023年第4季的69.7，顯著...

印度「台灣形象展」 7月首都新德里登場

印度台灣形象展將於7月8日在首都新德里登場，透過智慧製造、綠色永續、智慧城市、智慧生活及健康樂活等5大主軸，向印度市場展...

62家系統台基本頻道異動 NCC附款許可：應續辦收視率、滿意度調查

NCC（國家通訊傳播委員會）今日決議，許可62家有線電視系統業者申請基本頻道異動，不過，系統台業者應持續辦理收視率或滿意...

去年下半年低度使用住宅比率9.25% 待售新成屋創高

內政部今發布「2023年下半年低度使用(用電)住宅及待售新成屋統計」，全國低度使用住宅宅數為85萬133宅，占全國房屋稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。