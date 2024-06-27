快訊

繼三峽又無預警大停電！板橋晚間11428戶一片漆黑 台電搶修曝原因

吳秀梅遭拔官！傳食藥署長改由「這號人物」出任 身分背景曝光

曾拍電影、被搜出持8.5公斤毒品　網紅宮廟主委遭聲押

貿協與嘉縣府簽無人機合作備忘錄 前進國際市場

中央社／ 嘉義縣27日電

嘉義縣長翁章梁今天與中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳簽合作備忘錄，藉多方資源解決市場供需問題，助台灣無人機供應鏈前進國際市場。

嘉義縣政府攜手貿協與工業技術研究院協助台灣無人機供應鏈開拓國際市場，上午在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心召開無人機國際市場商機座談會，分享全球無人機產業發展與台廠商機。

推動無人機為國家重點產業政策的翁章梁與黃志芳下午簽合作備忘錄，一同揭牌啟動「Drone Taiwan壯台灣」，引領台灣無人機供應鏈行銷國際。

黃志芳接受媒體聯訪表示，近幾年無人機產業在全世界大爆發，運用領域相當廣，貿協已擬定未來發展具體方案，將於今年11月在台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展單獨打造台灣無人機展專館，視台灣無人機為產業強項，向國際社會展示，

他說，預計2025年在台北國際航太暨國防工業展覽會同步舉辦台灣無人機展，邀亞創中心合辦，經營台灣在國際上的無人機品牌及舞台。

黃志芳表示，貿協將邀無人機產業參加世界相關展覽，在國際市場爭取商機；貿協也到世界各地辦台灣形象展，讓歐洲、美洲國家對台灣無人機產業印象深刻。

他說，目前無人機在全世界需求量大，未來如果整合相關產業，與國際合作，可加速台灣無人機產業進步及提升，且能符合其他國家供應鏈需求，讓台灣無人機產業蓬勃發展。

翁章梁表示，今年4月與經濟部率亞創中心進駐廠商到美國展出台灣業者優秀技術與最新研發成果，彰顯台灣航太關鍵零組件自研自製能力，展會期間受國際關注與肯定。

嘉縣府表示，全球去紅色供應鏈浪潮中，嘉義縣整合全國產官學研單位，藉亞創中心整合技術及資源，組無人機國家隊，期盼透過座談及簽合作備忘錄，讓全國無人機整機或相關零組件業者加入無人機供應鏈大聯盟，共同參展相關展會，「Drone Taiwan壯台灣」品牌行銷國際。

人工智慧 無人機 經濟部 航太 黃志芳

延伸閱讀

嘉縣啟動Drone Taiwan品牌 建構無人機台灣供應鏈

嘉縣搶攻親子客 設官網推薦暑假玩法抽好禮

國會改革覆議遭否決…綠營號召「Call爆藍委」 嘉縣黨幹部台下睡一片

嘉縣推廣觀光 舉行「秋遊嘉鄉」步道千人健行活動

相關新聞

經濟部最新人事！產發署由楊志清接任 李冠志升任中小及新創企業署長

經濟部27日發布最新人事。主掌產業政策的經濟部產業發展署長，由現任經濟部主秘楊志清升任，而經濟部主祕將則由經濟部綜合規劃...

經濟部准台積電 增資熊本二廠、美國廠第二期逾百億美元

經濟部投審會27日通過包括台積電熊本二廠及美國第二期廠在內的4件重大投資案共105.11億美元，其中，台積電的兩件投資案...

限電危機浮現？第1季台灣能源安全指標出爐 學者提「五大供電隱憂」

中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布「2024年第1季台灣能源安全指標」為63.4，較2023年第4季的69.7，顯著...

印度「台灣形象展」 7月首都新德里登場

印度台灣形象展將於7月8日在首都新德里登場，透過智慧製造、綠色永續、智慧城市、智慧生活及健康樂活等5大主軸，向印度市場展...

62家系統台基本頻道異動 NCC附款許可：應續辦收視率、滿意度調查

NCC（國家通訊傳播委員會）今日決議，許可62家有線電視系統業者申請基本頻道異動，不過，系統台業者應持續辦理收視率或滿意...

去年下半年低度使用住宅比率9.25% 待售新成屋創高

內政部今發布「2023年下半年低度使用(用電)住宅及待售新成屋統計」，全國低度使用住宅宅數為85萬133宅，占全國房屋稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。