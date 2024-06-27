貿協與嘉縣府簽無人機合作備忘錄 前進國際市場

嘉義縣長翁章梁今天與中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳簽合作備忘錄，藉多方資源解決市場供需問題，助台灣無人機供應鏈前進國際市場。

嘉義縣政府攜手貿協與工業技術研究院協助台灣無人機供應鏈開拓國際市場，上午在嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心召開無人機國際市場商機座談會，分享全球無人機產業發展與台廠商機。

推動無人機為國家重點產業政策的翁章梁與黃志芳下午簽合作備忘錄，一同揭牌啟動「Drone Taiwan壯台灣」，引領台灣無人機供應鏈行銷國際。

黃志芳接受媒體聯訪表示，近幾年無人機產業在全世界大爆發，運用領域相當廣，貿協已擬定未來發展具體方案，將於今年11月在台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展單獨打造台灣無人機展專館，視台灣無人機為產業強項，向國際社會展示，

他說，預計2025年在台北國際航太暨國防工業展覽會同步舉辦台灣無人機展，邀亞創中心合辦，經營台灣在國際上的無人機品牌及舞台。

黃志芳表示，貿協將邀無人機產業參加世界相關展覽，在國際市場爭取商機；貿協也到世界各地辦台灣形象展，讓歐洲、美洲國家對台灣無人機產業印象深刻。

他說，目前無人機在全世界需求量大，未來如果整合相關產業，與國際合作，可加速台灣無人機產業進步及提升，且能符合其他國家供應鏈需求，讓台灣無人機產業蓬勃發展。

翁章梁表示，今年4月與經濟部率亞創中心進駐廠商到美國展出台灣業者優秀技術與最新研發成果，彰顯台灣航太關鍵零組件自研自製能力，展會期間受國際關注與肯定。

嘉縣府表示，全球去紅色供應鏈浪潮中，嘉義縣整合全國產官學研單位，藉亞創中心整合技術及資源，組無人機國家隊，期盼透過座談及簽合作備忘錄，讓全國無人機整機或相關零組件業者加入無人機供應鏈大聯盟，共同參展相關展會，「Drone Taiwan壯台灣」品牌行銷國際。

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