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國科會淨零碳排放考察團訪問瑞典 學習交流

中央社／ 斯德哥爾摩27日專電

國科會淨零碳排放考察團造訪瑞典，了解生質能與碳捕集與封存技術，討論合作方案。駐瑞典代表谷瑞生25日辦歡迎會，邀請瑞典各界人士與考察團交流。

國科會淨零碳排放北歐考察團在自然科學及永續研究發展處處長羅夢凡率領下訪瑞典，目的在深入瞭解瑞典的生質能與碳捕集與封存技術，希望能促成合作方案。

訪團成員除國科會團隊外，也有產業界、學界、研發界與民間團體的專家學者，如中央大學機械系教授曾重仁、台灣大學新碳勘科技研究中心主任劉雅瑄、台灣經濟研究院研究一所副所長林若蓁，及國家高速網路與計算中心組長郭嘉真等人。

谷瑞生說，淨零轉型不只是環保課題，「更攸關我國產業國際競爭力。有鑑於全球淨零排放浪潮與碳邊境機制（CBAM）的趨勢，政府已宣示推動2050淨零轉型政策，因此台灣與瑞典應在淨零碳排領域加大合作力度」。

歡迎會上谷瑞生邀請瑞典新任駐台代表瑞貝里（Helena Reitberger），期許能共同將瑞典先進淨零技術引進台灣。

瑞典主要科學研究推手，瑞典策略科研基金會（Swedish Foundation for Strategic Research，SSF）的代表也受邀出席。瑞典策略科研基金會執行長胡特曼（Lars Hultman）將於7月訪問台灣，與國科會簽署科學及技術合作備忘錄續約，推動包括通訊、生科、材料、環工、電池等領域大型台瑞跨國科研合作。預估雙邊補助總金額合計將達新台幣2.5億元，與這項備忘錄第一期的雙邊補助金額相當。

此外，北歐頂尖的理工大學瑞典皇家理工學院（Royal Institute of Technology，KTH）國際處長魏士格（Urban Westergren）亦應邀與會，魏士格將於10月陪同副校長歐士龍（Stefan Östlund）訪台，將與台灣大學、成功大學、長庚大學及高雄科技大學交流合作。

國科會考察團25日也參訪瑞典極富盛名的Stockholm Exergi能源公司，這是全球頭幾個發展出「生質能源與碳捕集和封存」技術（BECCS）的公司。BECCS是可捕碳並封存千年的技術，不但能捕捉二氧化碳，還同時產生綠電，有助於加快引擎驅動的產業實現淨零。

瑞典 考察

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