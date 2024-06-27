經濟部最新人事！產發署由楊志清接任 李冠志升任中小及新創企業署長

經濟部27日發布最新人事。主掌產業政策的經濟部產業發展署長，由現任經濟部主秘楊志清升任，而經濟部主祕將則由經濟部綜合規劃司司長莊銘池接任；中小及新創企業署長則將由現任國際貿易署副署長李冠志接任。上述人事案皆已經行政院核定。

原中小及新創企業署署長何晉滄在520之後已轉任政務次長，遺缺則由李冠志升任。

原產業發展署署長連錦漳於6月25日升任經濟部常務次長，遺缺則由楊志清升任。楊志清曾任產發署前身、工業局副局長，熟稔產發署業務。至於經濟部主祕職缺，則由莊銘池接任。

李冠志現年57歲，台大三民主義研究所碩士、國際企業學商學研究所博士，歷任本部經濟副參事、經濟參事，並曾派駐於美國、瑞士、澳洲及印度等國。2017年7月起任原國際貿易局副局長，督導推動「南港展覽館擴建計畫」及「興建大台南會展中心計畫」；並督台灣與日本、立陶宛、印度等國辦理各項經貿會議、貿易推廣工作及簽定雙邊投資協定。

楊志清現年54歲，國立台灣科技大學管理研究所碩士，歷任原工業局組長、主任秘書、副局長等職務，督導推動產業淨零、數位轉型，及推動半導體供應鏈在地化，並於疫情期間完成口罩國家隊任務，獲得一次記兩大功之殊榮。

莊銘池現年53歲，台大環境工程研究所博士，歷任原能源局組長、經濟部參事等職務，督辦國家能源發展策略規劃及經濟部溫室氣體減量業務，具跨域整合經驗。

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