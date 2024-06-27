112年第4季待售新成屋逾10萬宅 史上新高
內政部今天說，全國待售新成屋從民國111年第1季逐季攀升，112年第4季增加到10萬1011宅，是統計以來新高，推測因推案量逐漸完工所致；6都以新北市2萬367宅最多，台北市3782宅最少。
內政部今天召開部務會報，地政司長王成機在會後記者會中，發布「112年下半年低度使用（用電）住宅及待售新成屋統計」。
內政部表示，全國待售新成屋在109年第3季到110年第4季數量呈現平穩，維持在7萬宅左右，從111年第1季起呈現上升趨勢，112年第3季9萬5701宅，112年第4季10萬1011宅，是統計以來新高，首次突破10萬宅。
內政部說，且112年第4季較112年第3季增加5310宅、5.55個百分點，較上年同季（111年第4季）增加1萬8704宅、22.72個百分點，是因推案量逐漸完工所致。
內政部指出，就6都而言，112年第4季待售新成屋宅數，以新北市2萬367宅最多，台北市3782宅最少，6都均較上季與上年同季增加。新北市主要集中淡水區、板橋區與新莊區，都超過2100宅；台北市依序為中正區、中山區與大同區，都超過400宅。
內政部指出，桃園市則有1萬7246宅，主要集中龜山區、中壢區與桃園區，都超過3000宅；台中市1萬5771宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，都超過1100宅。
內政部說，台南市9548宅，主要集中在永康區、安南區、歸仁區與善化區，都超過750宅；高雄市1萬2233宅，主要集中於三民區、楠梓區與鳳山區，都超過1800宅。
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