快訊

雨區再擴大！8縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

警分局長涉勾引人妻…花蓮議員戴綠帽又被妻砍傷勢照曝光 縣警局發聲了

逾百萬人受益 內政部積極推動「新住民權益保障法」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為有效提升及保障新住民權益，內政部部長劉世芳於27日部務會報安排移民署報告「新住民權益保障法(草案)推動規劃」，劉世芳裁示時表示，行政院日前通過「新住民權益保障法」草案，立法通過後，預期將有逾100萬新住民受益，請移民署加強與各黨團溝通，期使法案盡早通過，以回應社會各界的期待。

移民署簡報時表示，這次法案意旨在落實憲法保障多元文化的精神，並宣示政府維護新住民權益的決心。這次制定專法，目的在於確保新住民設籍成為國人之前，能有完善的權益保障，至於成為國人後，希望他們能融入在地生活，認同臺灣、成為臺灣人，是以草案名稱為權益保障法。

綜觀亞洲國家中，韓國針對外國人事務設有「外國人政策委員會」，日本設有「定住外國人施策推進會議」，與我國現行設置協調會報的作法及功能雷同。法案除將現行行政院新住民事務協調會報法制化，未來將進一步朝向提升層級，於內政部設置專責單位，統籌規劃推動新住民事務，並邀集相關部會共同研議組織功能及人員編制。

移民署指出，為使法案經立法院審議通過後，能順利推行，將規劃便利民眾參與的各種管道，邀請新住民及其家庭共同參與政策設計，並與中央、地方政府密切合作，其中包括公共服務、勞動參與、家庭關懷及媒體使用等領域，長遠來說都需透過公私協力方式建立具「全觀性」及「網絡治理」的支持系統，以提供新住民諮詢及通譯服務、促進新住民的就業機會及職業訓練、鼓勵新住民公共參與，及強化社會信任。

此外，也會要求各部會檢視法規確保與新法案一致、設置單一窗口強化中央部會及地方政府的聯繫、強化協調會報功能設置多個小組深入議題討論、擴大基金適用對象提升資源使用效率。

劉世芳進一步裁示，內政部未來將持續結合中央相關部會、地方政府及民間的力量，完善規劃新住民相關政策，打造更友善的生活環境，迎接更多全球人才的到來。為確保法案順利通過，內政部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期望早日完成立法程序，相信在各方的共同努力下，臺灣將成為一個更加包容、多元的社會，吸引更多人才來臺，為國家的未來發展注入新的動力。

內政部 劉世芳 地方政府 新住民 移民

延伸閱讀

杜絕外來人口遭不法集團剝削 內政部積極打擊人口販運

打擊人口販運 內政部：杜絕不法集團剝削外來人口

劉世芳：行政院將與4部會開會 找出新青安政策漏洞

賴清德聲請釋憲挨批反改革 內政部長劉世芳：假議題

相關新聞

童子賢再談核電：在那邊挪來挪去，台積優勢恐消失

和碩董事長童子賢今日再度火力全開、大談核能！他在一公開論壇上，甚至直接於簡報頁面，大大擺上環境部前任部長薛富盛照片，旁邊...

杜絕外來人口遭不法集團剝削 內政部積極打擊人口販運

內政部長劉世芳27日部務會報聽取移民署「外來人口遭不法集團剝削販運之問題研析」報告。劉世芳表示，打擊人口販運需要各國相互...

經濟部核准對外投資案！通過台積電52.6億、50億美元 增資熊本二廠、美國廠二期

經濟部投審會27日通過台積電（2330）申請52.6億美元增資日本熊本二廠，用以新建12吋晶圓廠；以及申請50億美元增資...

台印度MOU立院初審通過 勞部：盼歧視言論回歸理性平等

台印度勞工合作備忘錄昨（26）日經立法院初審通過。勞動部今重申後續將與印度合作採小規模試辦，並優先以有良好管理能力業者試...

AI持續發威！5月景氣燈號續亮「趨熱」黃紅燈 國發會：景氣回溫

AI持續發威，國發會27日發布5月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，與4月持平，燈號續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈。國發會...

台綜院估今年 GDP 為3.57% 劉泰英：產業進出口強弱分明

台灣綜合研究院27日發布2024年下半年台灣經濟展望，預估今年全年經濟成長率3.57%。不過，台綜院創辦人劉泰英示警，產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。