逾百萬人受益 內政部積極推動「新住民權益保障法」

為有效提升及保障新住民權益，內政部部長劉世芳於27日部務會報安排移民署報告「新住民權益保障法(草案)推動規劃」，劉世芳裁示時表示，行政院日前通過「新住民權益保障法」草案，立法通過後，預期將有逾100萬新住民受益，請移民署加強與各黨團溝通，期使法案盡早通過，以回應社會各界的期待。

移民署簡報時表示，這次法案意旨在落實憲法保障多元文化的精神，並宣示政府維護新住民權益的決心。這次制定專法，目的在於確保新住民設籍成為國人之前，能有完善的權益保障，至於成為國人後，希望他們能融入在地生活，認同臺灣、成為臺灣人，是以草案名稱為權益保障法。

綜觀亞洲國家中，韓國針對外國人事務設有「外國人政策委員會」，日本設有「定住外國人施策推進會議」，與我國現行設置協調會報的作法及功能雷同。法案除將現行行政院新住民事務協調會報法制化，未來將進一步朝向提升層級，於內政部設置專責單位，統籌規劃推動新住民事務，並邀集相關部會共同研議組織功能及人員編制。

移民署指出，為使法案經立法院審議通過後，能順利推行，將規劃便利民眾參與的各種管道，邀請新住民及其家庭共同參與政策設計，並與中央、地方政府密切合作，其中包括公共服務、勞動參與、家庭關懷及媒體使用等領域，長遠來說都需透過公私協力方式建立具「全觀性」及「網絡治理」的支持系統，以提供新住民諮詢及通譯服務、促進新住民的就業機會及職業訓練、鼓勵新住民公共參與，及強化社會信任。

此外，也會要求各部會檢視法規確保與新法案一致、設置單一窗口強化中央部會及地方政府的聯繫、強化協調會報功能設置多個小組深入議題討論、擴大基金適用對象提升資源使用效率。

劉世芳進一步裁示，內政部未來將持續結合中央相關部會、地方政府及民間的力量，完善規劃新住民相關政策，打造更友善的生活環境，迎接更多全球人才的到來。為確保法案順利通過，內政部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期望早日完成立法程序，相信在各方的共同努力下，臺灣將成為一個更加包容、多元的社會，吸引更多人才來臺，為國家的未來發展注入新的動力。

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