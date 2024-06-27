杜絕外來人口遭不法集團剝削 內政部積極打擊人口販運

內政部長劉世芳27日部務會報聽取移民署「外來人口遭不法集團剝削販運之問題研析」報告。劉世芳表示，打擊人口販運需要各國相互合作，請移民署持續協同相涉主管機關建構追訴、保護、預防及夥伴等多層面防制網絡，透過國際合作及公私協力，對內強化執法人員執法技巧及鑑定知能，從裡到外扎實打擊人口販運犯罪。

劉世芳聽取後指示，人口販運集團具有組織性及跨國特性，從106年至112年司法機關查獲人口販運996案分析，外來人口遭受不法集團剝削及利用不再侷限於移工身分，不法集團鎖定目標轉移至非持工作簽證外來人口，如近期查獲外來人口來台賣淫、陪酒，易遭不法集團利用而淪為性剝削對象，移民署為強化源頭管理，積極協調外交部及交通部觀光署落實審核來臺申請案件。此外，移民署亦加強國境線上口詢機制，結合警政署等執法機關成立專案，加強境內查處，並強化國際情報交流，結合境內、境外及國境線上3個面向，杜絕不法集團剝削利用。

移民署報告指出，該署目前已與22個國家簽訂打擊人口販運合作協定或備忘錄，並於每年辦理「防制人口販運國際工作坊」，加強國際合作。此外，人口販運防制法修正案已於今年元旦施行，除強化打擊犯罪集團剝削、奴役及利用被害人犯罪等新型態人口販運態樣外，透過接軌國際規範，擴大處罰態樣、加重罰責刑度、增加被害人多元安置方式及完備保護服務措施等，增進人權保障並嚴懲不法。

劉世芳進一步指示，防制人口販運是捍衛基本人權普世價值的重要工作，各國都應該共同打擊人口販運，我國在「行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報」有效整合下，屢獲佳績，已連續15年獲美國防制人口販運評比「第1級」國家，未來將持續與各民間團體及國際組織保持友善夥伴關係，進行國際交流合作及經驗分享，強化被害人照顧保護，消弭人口販運犯罪。

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