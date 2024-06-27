AI持續發威！5月景氣燈號續亮「趨熱」黃紅燈 國發會：景氣回溫
AI持續發威，國發會27日發布5月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，與4月持平，燈號續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈。國發會表示，受惠人工智慧等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口亦維持綠燈，加以領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。
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