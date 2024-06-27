iKala 發布電商零售產業趨勢報告 解析三大發展趨勢

跨國AI公司iKala日前發布「2024 電商零售產業報告書」，旗下iKala CDP首度統整電商零售最新市場趨勢與數位廣告關鍵洞察，聯手台灣知名電商社群燒賣研究所合作，透過量化問卷調查「顧客數據會員經營趨勢調查」、以超過 300份有效問卷，深入解析台灣電商品牌主顧客數據和會員經營概況，關注不同規模電商面臨之困境和未來發展方向。

iKala觀察，電商零售出現三大趨勢，包括品牌拓展虛實整合、數據整合複雜化、個人化精準行銷。

一、疫後大眾消費力移轉，品牌拓展虛實整合商務成關鍵

疫情加速品牌數位轉型，許多實體通路品牌相繼成立電商平台。根據經濟部統計處資料，臺灣電子商務（網路零售）在疫情期間迅速增長，2022 年零售業網路銷售額突破 11.5%，創下歷史新高。疫情促使消費者逐漸習慣線上購物模式，然而，隨著 2023 年疫情紅利消退，消費力回歸實體店面，顯示實體銷售的重要性依然不減。如何串連線上與線下，打造無縫的購物體驗，成為品牌疫後面臨的新挑戰。

根據此份報告調查結果，有將近一半（49.7%）的品牌為 OMO（Online-Merge-Offline）線上線下整合經營模式，且觀察本次調查電商品牌會員規模概況，以「會員數小於 5 萬」佔比最高（74.4%），其中多經營純電商，而當會員人數擴大至 5 萬、10 萬以上級距，則採用 OMO 虛實整合商業模式比例顯著增加，佔比皆高達 60% 以上。此結果顯示，當品牌拓展至一定規模，單一通路已無法滿足廣大的消費者，同時呼應線上線下整合的市場趨勢，若品牌能拓展接觸點，並創造線上到線下的無縫購物體驗，將會是營收增長的關鍵之一。

二、 跨渠道數據整合成挑戰，專業數據人才需求大幅提升

疫情驅使品牌轉向 OMO（Online-Merge-Offline）虛實融合經營模式。根據Google 2022 臺灣智慧消費關鍵報告，77% 的消費者相比過去，傾向透過更多元的渠道與品牌接觸，顯示消費者購物習慣的變化。然而，如何整合並分析來自官網、APP、LINE OA、門市 POS 系統等自有通路的龐大跨渠道第一方數據，以打造更好、更個性化的消費體驗，成為眾多品牌面臨的難題，且難以應用於行銷場景中並實際落地執行。

根據此次調查，整體受訪者中有高達 54.4% 的電商品牌主已在規劃 CDP，顯見普遍電商品牌對於 CDP 的意識提高，且大部分電商已開始意識到 CDP 在顧客數據管理中的重要性。然而，調查也發現目前最多品牌主（52.2%）遇到的「會員數據」困境在於缺乏「會員經營」相關經驗人員，同時也有四分之一（25.9%）的品牌認為專業數據人才稀缺成為企業會員經營的最大挑戰，顯見對於品牌數位轉型而言，除了擁有相應的管理工具外，更應考量與專業的技術顧問團隊合作。

三、社群商務引領消費新趨勢，個人化精準行銷成為關鍵

「社群電商」已成為國內外消費新趨勢，消費者傾向在 Facebook、Instagram 等社群平台上看到廣告後直接下單購買商品。透過傳遞與自身高度相關的個人化推薦內容，更能提高購買意願，且預期將成為驅動品牌電商營收增長的關鍵。而 CDP 具備的強大數據收集能力，能夠整合各渠道的第一方數據及零方數據，全面深入洞察顧客的消費旅程，並透過掌握顧客行為足跡，實現更貼心的個人化行銷，進一步提升顧客留存率。

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