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台綜院估今年 GDP 為3.57% 劉泰英：產業進出口強弱分明

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台綜院創辦人劉泰英示警，產業進出口強弱分明，今年經濟較去年好很多，主要都是因為受惠AI發展，甚至已讓台灣的產業結構在短期內轉變為高科技型態。(本報資料照片)
台綜院創辦人劉泰英示警，產業進出口強弱分明，今年經濟較去年好很多，主要都是因為受惠AI發展，甚至已讓台灣的產業結構在短期內轉變為高科技型態。(本報資料照片)

台灣綜合研究院27日發布2024年下半年台灣經濟展望，預估今年全年經濟成長率3.57%。不過，台綜院創辦人劉泰英示警，產業進出口強弱分明，今年經濟較去年好很多，主要都是因為受惠AI發展，甚至已讓台灣的產業結構在短期內轉變為高科技型態。

不過，劉泰英提醒，我國雖在AI浪潮下及新興科技應用蓬勃發展，帶動高科技產業生產與出口表現，但各產業景氣較為分化，再加上國民所得分配愈來愈不平均，雖然科技業的薪資很高，但傳統產業薪資幾乎沒有成長，恐衝擊國內消費，也會使得我國的經濟成長愈來愈依賴出口，如此一來，受到國際經濟情勢的牽動和影響也就會愈來愈深。

此外，台綜院院長吳再益也示警，政府「投資台灣三大方案」2019年實施迄今漸趨飽和，新增動能有限，國際經濟景氣不確性也使得企業投資決策轉趨保守，台綜院預估今年實質民間投資成長為1.47%。但，吳再益憂心表示，台灣的投資如果沒有半導體，其實就沒有了，目前「台灣的投資還沒有真正起來，仍是很難看的過程」。

台綜院指出，整體而言今年台灣經濟受惠人工智慧，股市表現屢創新高，帶動相關產品出口熱絡，助益今年經濟表現。展望下半年，投資與出口受惠國際景氣及全球貿易回升應都將有所改善。

5月份全國產業高壓以上用電量較去年同期成長2.43%，電力景氣燈號由穩定綠燈轉為揚升的黃紅燈，國內景氣展望樂觀看待。

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