雲豹能源股東會／三箭齊發 今年營運催馬力

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）27日召開股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報告案及盈餘分派案。

雲豹能源2023年合併營收達67.83億元，年增7.7%，創歷史新高；合併稅後淨利為10.16億元，年增115.7%，每股盈餘8.77元。會中通過以每股6.1元現金股利、高達七成盈餘配發率回饋股東支持，展現共榮、共贏、共享之企業精神。

同時，集團公布今年5月營收為2.57億元，年增59.4%；稅前虧損1,700萬元，歸屬母公司業主虧損1,000萬元，每股虧損0.08元。

雲豹能源總經理趙書閔表示，集團旗下事業體獲利穩健，惟今年上半年太陽光電及儲能工程進入最後驗收階段，且新開發案及新工程正開始執行，支出相關費用，使得5月單月為微幅淨損。

趙書閔進一步表示，下半年太陽光電與儲能部分，新案件陸續開工、已完工案場進入營運階段，加上集團持續多元布局，將展現正面營收量能，展望未來在「創能、儲能、綠電交易」、「循環經濟多樣化布局」、「擴展海外市場」三箭齊發下，持續強化全方位事業發展、放大營收動能。

創能、儲能、綠電交易多頭並進 營收穩健成長

雲豹能源專注太陽光電本業，打造全台最大128MW漁電共生場域等多起指標案場，旗下子公司天能綠電、台普威能源及煒盛環科，集團三強小金雞皆展現亮眼營運動能。

天能綠電累計今年上半年已銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97%，穩居國內售電第一名寶座，累計今年綠電轉供簽約量將突破150億度。因應AI浪潮來襲，台灣每年將增加3%以上用電量並優先考量太陽光電等綠電需求擴增下，綠電交易發展可期。

台普威能源與母公司攜手建置兩座全台最大100MW單一儲能案場，並加入與錸寶合作建置之60MW儲能案場、集團旗下儲能案場整體容量為299MW/617MWh，躍居全台儲能容量第一。

煒盛環科自集團入主後，陸續取得濱江水資中心98.88億元工程標案、迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新36億元工程、桃園國際機場西側汙水處理及自來水儲水加壓站26.5億元工程等大型標案，在手汙水處理標案平均投標金額為原本的9.5倍，從1億元增長至7.1億元，未來結合母公司儲能與綠電等多元綠能規劃，為集團帶來中長期穩定挹注。

循環經濟多元布局 致力成為亞太區永續領導者

雲豹能源發揮前瞻性投資眼光，近年積極投入循環經濟與低碳永續領域，除了水處理、生質燃料發電，更擴及100%再生塑膠袋、結合固碳之AI智慧養殖、正負碳排轉化技術、生物分解技術及電動自行車，以循環經濟永續發展整合服務集團之姿，在台灣永續產業中吹響號角。

因應國際淨零浪潮興起，雲豹能源積極進軍日本、越南、菲律賓、泰國、印尼等海外市場，包括與泰國上市能源公司Sermsang Power Corporation PLC.簽署海外投資合作意向書（MOU），瞄準海外再生能源開發投資案；攜手菲律賓太陽能最大公司SolarNRG合資太陽能IPP公司Solar X，目標在未來五年內打造裝置量逾500 MW太陽光電案場；投資蝦電共生新創公司艾滴科技，共同瞄準國內與東南亞智慧蝦電共生場域開發，開創綠電、生態保育與循環經濟三合一的商機。展望海外事業布局，雲豹能源將複製台灣經驗擴展亞洲市場，致力成為亞太區循環經濟永續發展領導者。

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