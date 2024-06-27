經濟數據憂喜參半 引發對美國乃至全球經濟的疑問

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，美國經濟數據仍然憂喜參半。5月美國零售銷售額遠低於預期，尤其是剔除汽車後的零售銷售數據，新屋開工數也創4年來新低。

不過，5月美國工業生產指數成長0.9%，超出預期，且6月美國採購經理人指數(PMI)初值也優於預期。綜合PMI數據創26個月來新高，標普指數顯示商業信心有所改善，尤其是服務業方面。

之前便有跡象顯示，美國正在經歷「雙速經濟」，低收入家庭面臨巨大壓力。因此，觀察到了一種微妙的平衡之舉：美聯準會希望美國經濟放緩到足以啟動降息的程度，但又不希望經濟過分放緩以至陷入衰退。考慮到這一目標，零售資料疲弱不利於經濟，但有利於市場；強勁的PMI數據則恰好相反。

美國國會預算辦公室上周發布新的預測，顯示在截至今年9月的當前2024會計年度，聯邦赤字預計將達到1.9兆美元，占國內生產毛額的6.7%。這點令人擔憂，因為美國已不再處於危機之中，不應需要採取這樣的赤字支出水準。償還債務是最大的問題。2024會計年的淨利息支出預計將達到8,920億美元，超過8,490億美元的國防支出，顯然，利率越高，這些債務的支出越多。希望美聯準會能儘快開始降息，給聯邦預算一點喘息的空間。

在歐洲，英國風險資產將受益於循序漸進的降息，降息或許將在8月啟動。隨著7月4日選舉日益臨近，英國股市表現強勁。英國股票市場上周表現出色，MSCI英國指數上漲1%。儘管周初發布的通膨資料顯示服務業通膨高於預期，但市場並未因此受到影響。儘管英國央行在6月會議決定按兵不動，不啟動降息，這也未對市場造成太大影響。

造成股市強勁的驅動因素有很多。上周，私募股權交易的個別事件提振金融股，此外，消費者信心有所改善。但主要動力可能是隨著7月4日的選舉日益臨近，政治確定性推動英國股票上漲，市場在保守黨執政多年後已準備好迎接新政府。

歐元區通膨並不令人擔憂。歐元區通膨初值顯示，5月通膨率從4月的2.4%上升至2.6%，不僅是整體通膨，5月核心通膨率也從4月的2.7%上升至2.9%。此外，服務業通膨也意外大幅增長。但似乎至少有一個驅動因素是暫時性的：一場極受關注的巡迴演唱會近期推升了西班牙和葡萄牙等國的服務業通膨。

6月會議期間，更多跡象顯示各國央行政策的分化

• 澳洲央行決定將利率維持在當前水準不變，認為通膨還需要一段時間才能持續進入目標區間，因此可能較主要西方已開發國家央行更晚採取行動。

• 瑞士央行率先行動，在3月率先宣佈降息，上周又宣布再次降息。瑞士央行列舉降息的幾個原因，其中包括通膨壓力下降（瑞士5月份通膨降至1.4%），瑞士法郎走強，以及全球不確定性增加。

• 顯然，各國央行都在根據本國的具體經濟狀況來選擇降息的時機，儘管西方各國央行都在朝著相同的方向前進，但預期未來幾個月的政策表現將出現巨大分化。

此外，近年來，黃金已逐步發展成首選的「避險」資產類別，這很可能是由於對美國財政可持續性的擔憂，這趨勢將持續下去。西德州中級原油價格上周一度漲至每桶81美元，之後小幅下跌。近期中東緊張局勢加劇，尤其是葉門胡塞武裝襲擊紅海船隻，很可能是一個推動因素，同時庫存不斷下降，預計油價不會猛漲。

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