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6月 CCI 指數持續上升 吳大任示警別對「出口數據」太樂觀

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央大學經濟系教授吳大任。圖／聯合報系資料照片
中央大學經濟系教授吳大任。圖／聯合報系資料照片

中央大學台經中心27日公布6月消費者信心指數（CCI）為72.69點，月增0.49點，六項指標僅「未來半年投資股票時機」下降，其餘皆呈上升。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，CCI總指數平均為75點，目前正朝向長期平均靠近，顯示民眾消費信心持續回溫增強，今年經濟也轉向樂觀趨勢中，但需留意隨著美國消費、家庭經濟轉弱，以及失業率攀升，恐衝擊我國下半年出口的復甦。

吳大任還提到，目前各經濟智庫對台灣出口數據下半年的預估，在他看來，「有點太樂觀」，廠商對未來景氣的看法也應審慎保守一些。

關於6月消費者信心指數（CCI）調查，包括：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨等五項分項指標均呈上升。吳大任指出，雖然物價水準指標小幅度上升至32.48點，但民眾整體物價信心還是弱，仍有高達95%受訪民眾認為物價還會繼續漲。

這次唯一下降的指標為「未來半年投資股票時機」，6月調查為58.38點，較上個月調查結果下降0.97點。對此，吳大任表示，不到1點的下降，算是相當微幅，但需留意的是，該指標長期平均是68點，信心很高的時候甚至超過100點，這顯示儘管目前股市曾站上23,000點，但目前民眾對股市信心也不是特別好，他也示警「居高思危」。

不過，台灣經濟研究院新興市場研究中心主任劉名寰認為，也可正面解讀為台股創新高投資人風險意識抬頭，且就股票投資來講，台灣無論基本面或資金面，相對還是滿健康。

此外，在「購買房地產時機」指標部分，6月調查結果為106.9點，與上月的調查結果相較上升0.63點。吳大任表示，目前房市非常熱絡，民眾信心也繼續上升，但他不認為央行會為了打炒房而升息，畢竟貨幣政策產生的影響會是全面性的，央行利用選擇性信用管制即可，他認為目前國內房市最嚴重的問題在於供給短缺，況且下半年出口表現恐有疑慮，因此研判央行應該不會再升息。

談及接下來的經濟情勢，吳大任表示，今年走向復甦格局，但下半年牽動景氣復甦最大的變因是美國總統大選結果，畢竟川普、拜登二位候選人對經濟政策有不同主張，但美國無論是在總體經濟情勢和貨幣政策都有外溢效果，這部分須特別關注。

此外，吳大任還提到，下半年也需要留意物價變化，儘管整體通膨情勢已較去年趨緩，但目前油價仍在高點，要留意輸入性通膨是否再起。

物價

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