美國PMI連續2個月陷緊縮 專家說美9月應降息的理由

美國聯準會Fed理事日前放鷹，認為目前的通膨水準未達下調利率的節點，甚至把降息時間點的預期，延至2025年，鷹派言論放倒亞幣。美國利率政策走向，全球關注，台經院新興市場研究中心主任劉名寰表示，貨幣政策遞延性至少半年至一年，應關注9月的聯邦公開市場委員會FOMC會議是否宣布降息，若能降息，對於全球經濟與資金面才會有較正面的助益。

劉名寰指出，美國製造業PMI指數4月及5月已連續2個月掉入緊縮區間，通膨率雖然有下滑，但仍高於2％，聯準會會議記錄顯示他們持續評估此事，但大家比較擔心的是，降息速度若太慢，恐會對美國經濟造成影響，從過去經驗來看，貨幣政策有遞延性，時間大約半年至一年，所以大家現在關注9月FOMC會議，是否有宣布降息的可能。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，美國一直到今年第一季之前，消費狀況都很不錯，但是現在有隱憂，主要是因為超額儲蓄花完了，且家庭債務攀升，影響美國家庭的消費能力。

吳大任說，美國在疫情期間因為外出消費受限，超額儲蓄增加幅度很大，最高曾達2兆多美元，但到今年3月竟然由正轉負，這代表美國家庭過去疫情期間所累積的儲蓄已經全部花掉，對家庭消費能力一定會造成影響，且美國家庭債務不斷攀升，去年已超過20兆美元，現在還在增加，顯示美國家庭消費能力開始出現狀況，因此他認為，美國下半年的消費力持續下降的可能性頗高。

問題就在美國消費在GDP占比高達7成，但台灣不到5成，民眾的消費對美國經濟成長非常重要，吳大任，如果美國消費顯著下降，可能導致商家生意受挫後開始裁員，消費力道轉弱後，失業率就會開始上升，雖然Fed看起來很鷹派，但第三季降息的可能性還是滿高的，以拉抬消費並促經濟維持成長。

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