快訊

非必要勿前往！傳陸委會將提升赴陸旅遊警示 業者批打擊旅行業不公平

AI助理成離婚神器、自駕變碰碰車？智慧車難忽視的資安風險

抓到了！申貸新青安卻出售房產數十件「罪證確鑿」 銀行要追討利息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月CCI 指數72.69點 國內消費者信心繼續回升

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
6月CCI小幅回升，國內消費信心持續回升中。圖／聯合報系資料庫
6月CCI小幅回升，國內消費信心持續回升中。圖／聯合報系資料庫

中央大學台經中心27日發布6月消費者信心指數CCI為72.69點，較上月小幅上升0.49點，六項指標中僅未來半年投資股票時機一項下降，其餘指標均上升，但幅度都不大。台經中心執行長吳大任表示，6月股市投資信心並沒有顯著下降，與前2個月信心指數大幅波動相比，6月股票投資信心相對穩定。

吳大任指出，6月CCI的各項分項指標都沒有顯著變動，終究還是繼續上升，代表國內消費信心仍是繼續回升中。

六項分項指標中，唯一下降的指標是「未來半年投資股票時機」，6月調查結果為58.38點，較上月調查下降0.97點。吳大任表示，與前兩個月的調查結果相比，這次表現比較穩定，4月台股指數一度大跌，對投資股票時機信心影響很大，當時創下史上最大跌幅，但5月的調查又大幅回升，而最新6月的調查結果只是小幅下跌。

吳大任指出，台股現在漲幅較大的仍以AI相關科技類股為主， AI的應用相當廣泛，雖然長期看好，但短期波動難免，現在是在高檔區，一旦有大幅度的修正，對整體股市的影響也會比較大，應居高思危。

上升幅度最多的指標為「未來半年就業機會」，6月調查結果為71.14點，上升1.48點，其次為「未來半年物價水準」上升1.09點、「未來半年國內經濟景氣」上升0.66點、「未來半年購買耐久性財」上升0.58點，以及「未來半年家庭經濟狀況」上升0.14點。

六項分項指標中，與房地產景氣相關的耐久性財貨購買時機繼續上升，6月調查結果為111.67點，是目前絕對水準唯一過100點的指標，也是唯一呈現樂觀的指標。另外一項獨立調查的「購買房地產時機」指標，6月調查結果為106.9點，上升0.63點。

吳大任表示，兩個與房地產相關的指標都在100以上且繼續上升，顯示對房地產購買的信心現在還是滿強的，呼應上半年房地產的交易價及量都持續上漲，房地產市場表現維持熱絡。

進入颱風季，物價波動也是關注重點，吳大任表示，下半年物價要看天氣狀況，2023年物價受颱風影響，蔬果外食等漲幅較大，且情況延續至今年1、2月，目前消費者物價指數CPI年增率 維持在2％上下，如果今年沒有颱風影響，則全年CPI維持2％左右的可能性就會比較高，若有颱風襲台，不排除CPI年增率漲幅超過2.5％。

房地產 消費者物價指數

延伸閱讀

MLB／6月狂谷如何誕生？大谷翔平：隨著浪潮而行

酷熱天氣持續多久？粉專：至少7月上旬 也無颱風生成訊號

颱風侵台前5天就預警 氣象署增「暴風可能到達時間」資訊

颱風、雨量正常偏少 7到9月應節約用水

相關新聞

6月 CCI 指數持續上升 吳大任示警別對「出口數據」太樂觀

中央大學台經中心27日公布6月消費者信心指數（CCI）為72.69點，月增0.49點，六項指標僅「未來半年投資股票時機」...

美國PMI連續2個月陷緊縮 專家說美9月應降息的理由

美國聯準會Fed理事日前放鷹，認為目前的通膨水準未達下調利率的節點，甚至把降息時間點的預期，延至2025年，鷹派言論放倒...

白話財經EP137｜新青安改革加囤房稅7月上路 房市能否降溫

央行實施第六波選擇性信用管制、財政部推出新青安制度改革，同時囤房稅也將在7月1日上路，跨部會合力打炒房之下，是否房市真能降溫？而在政府不定時推出打炒房措施之下，民眾未來買房是否將面臨更大的不確定性？資金面該如何準備才安全？本集白話財經邀請住商不動產企劃執行總監徐佳馨來節目中分析她的觀察。

僱用安定措施延長至年底 5行業無薪假勞工最高月領9200元補貼

勞動部公告自113年7月起延長辦理僱用安定措施，適用對象為「橡膠製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光...

6月CCI 指數72.69點 國內消費者信心繼續回升

中央大學台經中心27日發布6月消費者信心指數CCI為72.69點，較上月小幅上升0.49點，六項指標中僅未來半年投資股票...

新G7主宰AI時代 台廠想「做鏟子也挖到礦」看3風險、4發展關鍵

人工智慧（AI）被稱為第四波工業革命，而如今技術蓬勃發展、應用百花齊放，可望讓2024年成為台灣經濟轉型的關鍵時刻。但和碩董事長兼台灣玉山科技協會理事長童子賢示警，台灣過去一年雖在技術領域雖位居進步群之一，惟切勿「把台灣捧得太高」，「不要飄飄然就上了雲端」。他表示，台灣是重要參與者之一，但並非制定者跟決定者，希望台灣除代工外，也能用AI創造附加價值。 Google前台灣董事總經理簡立峰也說，中國大陸正流傳一句話為「千模大戰、沒有商模」，美國麻省理工學院（MIT）也憂心，AI對美國短期GDP貢獻被高估。台廠應掌握未來發展4大關鍵，才有機會走得長遠。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。