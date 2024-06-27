6月CCI 指數72.69點 國內消費者信心繼續回升

中央大學台經中心27日發布6月消費者信心指數CCI為72.69點，較上月小幅上升0.49點，六項指標中僅未來半年投資股票時機一項下降，其餘指標均上升，但幅度都不大。台經中心執行長吳大任表示，6月股市投資信心並沒有顯著下降，與前2個月信心指數大幅波動相比，6月股票投資信心相對穩定。

吳大任指出，6月CCI的各項分項指標都沒有顯著變動，終究還是繼續上升，代表國內消費信心仍是繼續回升中。

六項分項指標中，唯一下降的指標是「未來半年投資股票時機」，6月調查結果為58.38點，較上月調查下降0.97點。吳大任表示，與前兩個月的調查結果相比，這次表現比較穩定，4月台股指數一度大跌，對投資股票時機信心影響很大，當時創下史上最大跌幅，但5月的調查又大幅回升，而最新6月的調查結果只是小幅下跌。

吳大任指出，台股現在漲幅較大的仍以AI相關科技類股為主， AI的應用相當廣泛，雖然長期看好，但短期波動難免，現在是在高檔區，一旦有大幅度的修正，對整體股市的影響也會比較大，應居高思危。

上升幅度最多的指標為「未來半年就業機會」，6月調查結果為71.14點，上升1.48點，其次為「未來半年物價水準」上升1.09點、「未來半年國內經濟景氣」上升0.66點、「未來半年購買耐久性財」上升0.58點，以及「未來半年家庭經濟狀況」上升0.14點。

六項分項指標中，與房地產景氣相關的耐久性財貨購買時機繼續上升，6月調查結果為111.67點，是目前絕對水準唯一過100點的指標，也是唯一呈現樂觀的指標。另外一項獨立調查的「購買房地產時機」指標，6月調查結果為106.9點，上升0.63點。

吳大任表示，兩個與房地產相關的指標都在100以上且繼續上升，顯示對房地產購買的信心現在還是滿強的，呼應上半年房地產的交易價及量都持續上漲，房地產市場表現維持熱絡。

進入颱風季，物價波動也是關注重點，吳大任表示，下半年物價要看天氣狀況，2023年物價受颱風影響，蔬果外食等漲幅較大，且情況延續至今年1、2月，目前消費者物價指數CPI年增率 維持在2％上下，如果今年沒有颱風影響，則全年CPI維持2％左右的可能性就會比較高，若有颱風襲台，不排除CPI年增率漲幅超過2.5％。

商品推薦