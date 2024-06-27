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美國降息勿擾 亞洲非投資級債「3大因素」傲視群雄

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

儘管美國聯準會最新褐皮表示近期通膨將溫和增長，市場對降息的預期減弱，惟今年降息趨勢不變，亞洲通膨溫和可控且企業基本面轉佳，支撐整體亞債表現，使亞洲非投資等級債券指數近一個月上漲1.5%，法人建議可伺機布局亞洲非投等債相關類型基金。

今年到目前為止債市表現對多數投資人來說應該是差強人意，反觀過去三年較少被投資人留意的亞洲債市今年普遍都有不錯表現。

野村投信固定收益部主管暨野村亞太新興債券基金經理人謝芝朕表示，亞洲非投資級債今年仍有如此出色表現主要有三大原因：首先具殖利率優勢。過去幾年亞債投資氣氛較差，使得評價低估並推升到期殖利率，亞洲非投資級債指數殖利率高達12%以上，即便排除中國後的指數殖利率也達9.7%。

其次，違約率下降。由於亞洲企業基本面回穩，非投資級債2024年違約率預估將由先前連續兩年的雙位數水準下降至4.5%；第三，供給下降。亞洲非投資級新標的發行量從2020年的1,010億美元下降91%到2023年的90億美元，次級市場一券難求，只要需求稍微回溫就對價格帶來不小動能。

展望未來12個月，謝芝朕分析指出，今年支持亞洲非投資級債表現的三大利多仍將持續發酵，在基本面轉佳的環境下亞洲債市預估仍能不受美國貨幣政策干擾，持續繳出不錯的成績單。

殖利率 美國聯準會

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