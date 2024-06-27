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僱用安定措施再延長 5行業放無薪假可領薪資補貼

中央社／ 台北27日電
勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛。圖／聯合報系資料照
勞動力發展署就業服務組副組長吳淑瑛。圖／聯合報系資料照

協助放無薪假產業勞工，勞動部今天宣布僱用安定措施延長辦理，5行業包含橡膠製品製造業、電子零組件製造業等放無薪假，都可申請薪資補貼，每月最高可領新台幣9200元。

勞動部今天發布新聞稿宣布，僱用安定措施將延長辦理至12月31日止，只要是指定行業實施減班休息（無薪假），就可申領薪資補貼。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛今天告訴中央社記者，勞動部今年初啟動僱用安定措施，原訂實施到6月底，但考量有產業仍未恢復正常營運、仍有協助需求，因此將延長辦理至年底。

不過，這次措施僅有5行業放無薪假的受僱勞工可以申請，包含「橡膠製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」，少了「金屬製品製造業」及「旅行及其他相關服務業」。

吳淑瑛說，經觀察「金屬製品製造業」及「旅行及其他相關服務業」未達警示值，因此這2行業不適用這次的僱用安定措施。

依照計畫內容，僱用安定措施的薪資補貼計算方式為，勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額的50%發給（無條件進位至百位數）並按月發給，每人每月最高可領9200元。

根據勞動部勞動力發展署統計，今年初至6月15日止，僱用安定措施已補助252家事業單位共計5222名勞工薪資補貼，共核發2551萬元。

勞動部說，5行業的受僱勞工如果在年底前與事業單位協議實施減班休息，都可透過台灣就業通網站線上申辦系統申領薪資補貼，以降低薪資減損對勞工生計的衝擊，穩定勞雇關係。

勞動部 投保薪資

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