群益投顧：資金可轉向中長期公債賺取資本利得

人工智慧（AI）被稱為第四波工業革命，而如今技術蓬勃發展、應用百花齊放，可望讓2024年成為台灣經濟轉型的關鍵時刻。但和碩董事長兼台灣玉山科技協會理事長童子賢示警，台灣過去一年雖在技術領域雖位居進步群之一，惟切勿「把台灣捧得太高」，「不要飄飄然就上了雲端」。他表示，台灣是重要參與者之一，但並非制定者跟決定者，希望台灣除代工外，也能用AI創造附加價值。 Google前台灣董事總經理簡立峰也說，中國大陸正流傳一句話為「千模大戰、沒有商模」，美國麻省理工學院（MIT）也憂心，AI對美國短期GDP貢獻被高估。台廠應掌握未來發展4大關鍵，才有機會走得長遠。...

2024-06-27 11:30