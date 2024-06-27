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群益投顧：資金可轉向中長期公債賺取資本利得

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

6月公布的美國經濟數據顯示，勞動市場與零售銷售不如此前強勁，通膨降溫，市場降息預期再起，資金仍偏好科技類股，帶領美股創高。反觀，歐股因法國政治動盪，日股因汽車製造醜聞與BOJ升息預期壓抑，陸股因房市銷售疲弱，表現皆弱於美股。

群益投顧發布7月財富管理月報，展望7月，關注美國企業中旬起將陸續公布2024第2季財報，目前市場預估標普500企業獲利年增率可達8.9%，之後將逐季震盪走高。由於降息時間點延後對長期債券價格影響較大，投資人可繼續鎖定短天期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益；FOMC會後，美聯儲再度宣示利率高點已見，降息只是延後，投資人可以逐漸將資金轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。股市則受惠景氣面、資金面及企業獲利面等多方利多加持，長期看多。

美國經濟 降息

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