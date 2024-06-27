經長：討論鬆綁移民、所得稅
經濟部長郭智輝25日於華府舉行記者會，他表示，正盤點產業缺工，以增加企業在台投資動力，政府正討論鬆綁移民、所得稅相關規定，希望「草船借箭」，吸引外國人才來台。
郭智輝上任後首度率團訪美，並於25日舉行記者會。針對爭取外籍移工赴台工作，郭智輝表示，政府正在討論鬆綁移民和稅法規定，因為國內人才不足，加上企業需求大於國內人口成長，因此引進外國人才不會影響國內勞工就業市場。
郭智輝說，賴政府推論台灣人力缺口到2040年大約40萬、50萬跑不掉，這些人力缺口就要引進外國人力。
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