引進印度移工MOU 立院初審通過

立法院社福及衛環委員會昨審議「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會促進僱用印度勞工暸解備忘錄」。勞動部長何佩珊說，初期預期引進一千名印度移工，以製造業為主，且為直聘、仲介雙軌制，其中直聘將採新作法。但不分朝野立委皆擔憂，若我國直聘模式不改善，最終雙軌仍會淪為單軌，由仲介獨攬。

委員會最後決議ＭＯＵ初審通過，交院會討論，但附帶決議要求勞動部三個月內提出專責單位、直聘比例等直聘規畫的書面報告。

台印ＭＯＵ明定，除現有招募制度，雙方同意推動「直接聘僱計畫」，縮短流程、簡化文件，擴大適用直聘的工作內容。

何佩珊表示，國內現行的直聘成效差，推動並不容易，且印度目前並沒有直聘制度，未來引進印度移工將採雙軌制，但直聘模式將嘗試創新作法，建立直接聘僱印度勞工資訊系統，同時也會改善國內直聘申請流程。

不過立委林淑芬質疑，日韓都跟印度以國對國直聘引進移工，韓國直聘能運作，主要關鍵在於有「SPAS系統」串聯各部會，整合聘僱許可、選工等，執行單位是行政法人，代表國家公權力，肩負起移工技能訓練、居留，選工等服務，甚至還可協助勞雇簽訂勞動契約，若勞動部不準備，那麼就算引進為雙軌制，最後也只會剩下單軌制，讓仲介繼續獨大。

立委洪申翰也認同，強調現在印度是個新機會，勞動部應下定決心做好。何佩珊表示，勞動部已在研議建置系統，預計系統年底前可完成；但她也坦言，無法保證可以做到跟韓國一樣。

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