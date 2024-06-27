台美避免雙重課稅 再等等

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導

台美避免雙重課稅協定原預計今年上半年通過，不過因美國選舉，還得再等等。財政部長莊翠雲昨（26）日表示，沒有放棄努力，美國大選後會繼續推動；正訪問美國的經濟部長郭智輝也會晤美方官員，力拚美國選後能加速通過相關法案。

郭智輝此次訪美，特別拜訪美國商務部、國務院、財政部等，包括美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves），希望加速通過租稅協定相關立法。

媒體詢問美方態度如何？是否受到美國大選影響？樂觀嗎？郭智輝表示，「應該樂觀吧」；他期待，美國大選後法案能加速通過，相信不論哪一黨當選都會支持。

據了解，美國兩黨都支持台美避免雙重課稅協定，但由於此案與其他具爭議法案包裹在一塊，仍卡在國會，台灣正透過各種管道溝通，例如討論將台美租稅法案分拆出來，與其他較無爭議的「立法載具」一起過關，也是選項之一。

官員表示，由於美國國會也有「屆期不續審」問題，若無法在本屆國會過關，就得重新再走一次程序，台灣方面希望能趕在大選結束後加速推進，盼年底前能有好消息。

經濟部表示，郭智輝結束華府訪問後，將接續訪問矽谷地區，拜訪重要美商，目前排定將與美超微創辦人梁見後會面，也會拜訪輝達，但輝達執行長黃仁勳不在美國，因此由輝達AI主管接待。至於AMD未排上行程。

郭智輝說，拜會美國科技大廠，主要是感謝他們加碼投資台灣，並瞭解業者需求，以利政府營造更有利的經商環境。

經濟部 美國大選 輝達

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