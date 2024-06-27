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童子賢：能源政策 被「非核家園」卡住
和碩（4938）董事長童子賢昨（26）日指出，台灣能源政策不能改變的原因，無非是原來的「非核家園」口號卡住了，他強調，綠能有間歇性發電缺點，且當綠能發電占比提升到四成時，台灣的環境就無法承受，綠能應該攜手核能，各占台灣發電比例30%，讓不排碳發電合計達60%。
他認為，期待談論能源政策時，政治味愈淡愈好，應中性看待產業和民生需求，「希望台灣綠能、核能各占30%，對國際社會有一個體面的、尊榮的、頂天立地的交代」。
童子賢近年為了永續理念及產業長期發展，多次呼籲政府考慮核能，並搭配綠能（太陽能、風電能等）組成能源供應「黃金比例」，日前更接下國家氣候變遷對策委員會副召集人的職位。
談及台灣能源政策，童子賢表示，去年COP28聯合國氣候峰會放榜，台灣減碳成績在全球排名倒數第七，比前屆倒數第11名更差。台灣排碳率居高不下，「卻老是自我感覺良好」，宣稱自己是績優生，但明明就是「吊車尾」，我認為「台灣集體處在夢遊狀態」。
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