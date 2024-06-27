冷眼集／不缺電 何必高價推節電

全台各地近日頻傳高溫，政府始終堅稱不缺電，現實狀況卻是各地不時傳出無預警跳電或停電，搞得民眾怨聲載道，隨著時序進入盛夏的用電高峰，台電又面臨核三廠一號機除役的供電缺口，除了找來燃煤／氣的火力發電救援，如今也把腦筋動到住宅和小商店，祭出原來工業用電大戶使用「需量反應」，也就是用高價鼓勵民眾少用電，美其名是鼓勵民眾節電，實際上則是希望多少榨出一點電，以備不時之需，力保非核神主牌下的不缺電承諾不跳票。

台電不久之前發生的四一五限電危機，就是啟動需量反應向用電大戶買電，才驚險過關，現在公開徵求住宅與小商店加入，網友反應偏向不埋單，不想任由台電對自己家裡的冷氣開開關關。同時，台電四月調漲電價後一度電平均三點四五元，現在參加需量反應方案，少用一度電台電就給十元，價差超過六元，既然官員堅稱不缺電，何必花大錢把電「買回來」？

雖說台電強調目的是鼓勵大家節約用電，不過，台電把執行時間設定在七月至十一月，且每天下午二時至十時，讓人懷疑台電是為了供電吃緊預做準備，一是空汙季燃煤電廠要配合降載，二是實施時間剛好含括夏天用電的兩個尖峰時段。

隨著極端氣候和熱島效應，今夏的用電尖峰恐怕只會高不會低，台電雖然已經火力全開，但也不敢保證供電一定不會出狀況，除了竭盡所能的擠出電來，也考驗其調度功力，但其實問題的源頭不在台電，如和碩董事長童子賢所言，台灣能源政策不能改變，無非是「非核家園」口號卡住了，「為了要適應那個口號，一切東西都要卡來卡去」。而這個關卡一日無法鬆脫，國內的供電穩定恐將是政府無法擺脫的問題。