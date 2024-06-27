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住商節電試辦 台電估省64萬度

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台電將在7月到11月推出住商節電試辦計畫。圖／聯合報系資料照片
台電將在7月到11月推出住商節電試辦計畫。圖／聯合報系資料照片

台電為鼓勵住宅及小商店節電，將於七月到十一月推出自動住商節電試辦計畫，條件是要改裝台電的智慧電表，以及使用可穩定聯網的智慧家電，當月累計省電兩度，節電回饋金至少四十八元。台電總經理王耀庭表示，目前已知約有八千戶有興趣，試辦期間徵求兩萬戶參與計畫，每戶節電雖然不多，但可積少成多。

台電這次將自動需量反應方案擴大到開放住宅與小商店報名參加，國民黨立委楊瓊瓔昨在立法院經濟委員會質疑「不缺電為何要做新方案」？經濟部次長連錦漳回應，新方案與缺電無關，節電是本來就要做的。

台電表示，參加試辦計畫資格是裝有智慧電表的住宅或小商店用戶，具備持續連網的智慧空調、家電、充電樁等設備，能透過「需量反應服務商」或「智慧家電設備商」，接受並執行台電自動需量反應平台發出的指令，自動調整用戶設備狀態，例如將冷氣從廿五度調高至廿七度等，但用戶如果覺得太熱，可以調回廿五度，中止自動需量反應平台發出的指令。

台電說，執行期間自七月一日至十一月卅日止，自用戶申請通過的次月起參加至十一月卅日，每天下午二時至晚上十時，台電依電力系統需要，透過需量反應服務商或智慧家電設備商指令用戶，執行用戶設備抑低用電，每月執行次數不低於一次、不超過十六次，每日以兩次為限。

參加節電方案的住商可享固定電費扣減（每戶每月四十八元）加上當月節電量（每度十元），就是節電回饋金。例如用戶報名三台冷氣，當月通知執行四次，四次累計節電量四度就是四十元，固定電費扣減四十八元加上當月節電量四十元，可獲得節電回饋金八十八元。台電評估五個月可節省六十四萬度電，經費約兩千一百萬元。

台電表示，隨智慧電表逐步布建、智慧家電與智慧能源管理系統興起，各國紛紛推出能夠讓家戶參與節電的方案，台電與工研院合作，推出為期五個月的住商自動需量反應試辦方案，透過調整家電使用習慣移轉用電，台電提供電費扣減優惠，用戶則配合節電。

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